Hoy en plataformas de streaming: la película protagonizada por un mexicano que ganó 3 premios Oscar, entre ellos Mejor Película

“CODA” es una cinta que se estrenó en el 2021, en el que nos relata la historia de Ruby, una joven que forma parte de una familia donde todos son sordos, siendo una comedia dramática donde la joven quiere cumplir su sueño de audicionar en una escuela de música, pero todo el problema empieza cuando se cuestiona si debe apoyar a su familia en el negocio pesquero o luchar por su gran sueño. Fue una película protagonizada por Eugenio Derbez, Emilia Jones y Troy Kotsur.

Debido a toda la trama, fue ganadora de 3 premios Oscar, logrando llevarse la deseada estatuilla a “Mejor Película”, “Mejor actor de reparto” para Troy Kotsur y el de “Mejor Guión Adaptado”. Hoy la cinta ya se encuentra en plataformas como Prime Video y Apple TV.

¿La película “CODA” está basada en hechos reales?

Aunque la película protagonizada por un mexicano generó mucho impacto entre el público por la trama, toda la historia no se basa en una historia real, el proyecto que ganó 3 premios Oscar se trata de un remake de una comedia francesa del 2014, que tiene el título de La Familia Bélier.

Sin embargo, el título de la cinta se basa en la comunidad sorda, por lo que se buscaba representar situaciones reales que viven las familias y la cultura pesquera de Gloucester, razón por la que algunos de los actores son sordos en la vida real, razones suficientes por las que lo hizo merecedor a las 3 estatuillas, en especial a la de “Mejor Película”.

¿Qué significa CODA en la película?

CODA forma parte de las siglas de un acrónimo en inglés que es “Child of Deaf Adults”, quiere decir “Hijo de Adultos Sordos”, es una realidad que ciertas parejas de adultos sordos tienen hijos que cuenta con una audición normal, palabra que se usa en la vida real.

películas La película CODA tuvo muy buenas críticas tras su estreno. FOTO: Prime Video

Siendo de gran utilidad para la trama de la película protagonizada por sordos, además de que las siglas lograron notoriedad a nivel mundial. Razones suficientes para que no te pierdas del proyecto cinematográfico que ganó los 3 premios Oscar, entre ellos al de “Mejor película”, en especial al ya estar disponible en plataformas de streaming.