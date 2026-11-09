Si tienes ganas de disfrutar una buena película y redescubrir una de las historias que no solo conmovió al mundo entero, sino que además hicieron historia en los Premios Oscar, tenemos una recomendación para ti: “Quisiera ser millonario”. Este filme, además de ser una de las joyas que puedes ya disfrutar en Amazon Prime, es la historia que marcó el debut como actor del ahora reconocido actor Dev Patel, donde dio vida a un joven que conocía todas las respuestas a pesar de haber crecido sin oportunidades educativas.

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¿De qué trata Quisiera ser millonario?

Si no has visto la película y con lo que dijimos ya captó tu atención, te contamos de qué trata. “Quisiera ser millonario” sigue la historia de Jamal Malik, un joven de los barrios pobres de Bombay, quien logra estar a una sola pregunta de ganar 20 millones de rupias en el popular programa de “¿Quién quiere ser millonario?”. Desafortunadamente, nada es tan fácil y las sospechas se encienden, pues los productores no pueden creer que un muchacho sin oportunidades educativas conozca todas las respuestas.

¿Cuál fue la primera película de Dev Patel?

“Quisiera ser millonario” es la película con la que debutó en el cine. Sin embargo, antes de eso ya era conocido para algunos, pues participó en la popular serie británica “Skins”, estrenada en 2007. El mundo entero quedó conmovido por su interpretación de Jamal Malik, lo que lo convirtió en una de las revelaciones de ese año en las temporadas de premios y le abrió el camino para seguir desarrollando una carrera internacional.

¿Cuántos premios Oscar ganó Quisiera ser millonario?

La película obtuvo la impresionante cantidad de ocho estatuillas durante la ceremonia de los Oscar de 2009, incluidas Mejor película y Mejor director. Fue uno de los grandes fenómenos cinematográficos de aquel año y consolidó al actor como un rostro destacado en el cine internacional.