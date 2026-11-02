Super Mario Galaxy: La Película, y TODOS los estrenos de HBO Max México para noviembre del 2026

Noviembre trae varias sorpresas para los suscriptores de HBO Max en México. El estreno más llamativo, sin duda, es la llegada de la película de Nintendo: “Super Mario Galaxy: La película”. La querida cinta llegará justo para el próximo megapuente de la Revolución Mexicana, para que la disfrutes con tus hijos. Además de este esperado estreno de la plataforma, llegarán un montón de series y películas que no te puedes perder:



“ La edad dorada ”, temporada 4, 2 de noviembre

”, temporada 4, 2 de noviembre “ Cisne negro ” , “Cocktail” , “ Constatine ” . “ Jojo Rabbit ” , “ El color de dinero ” y “ La Ballena" , 5 de noviembre

” “Cocktail” “ ” “ ” “ ” y “ , 5 de noviembre “ Melania Rea ”, 6 de noviembre

”, 6 de noviembre “ Ciudad de Dios: La lucha no para”, temporada 2, 8 de noviembre

para”, temporada 2, 8 de noviembre “ The Good Daughte r,” 12 de noviembre

“Mentes Peligrosas", “1917”, “Contact” y “Pequeña Miss Sunshine”, 12 de noviembre

r,” 12 de noviembre y 12 de noviembre “ Infamia, Maniacs of thuth ”, 13 de noviembre

”, 13 de noviembre “ Mario Galaxy la película ”, 20 de noviembre

”, 20 de noviembre “Armageddon” y “Monuments Men” , 21 de noviembre

y , 21 de noviembre “Locura padre” y “El soldado de Dios” , 26 de noviembre

y , 26 de noviembre “El zoo de los horrores”, 27 de noviembre

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No solo estas series y películas llegan al catálogo, también hay varios documentales que llegan a HBO max como Un testigo retractado, Línea de ayuda, The Buffalo Miracle y Mínimo contacto.

¿Qué películas y series existen en el catálogo de HBO Max?

La recomendación es explorar el catálogo completo y estar atento a los estrenos que puede tener la plataforma, ya que constantemente hay ajustes y nuevos productos para ver solo o con toda la familia.

¿Qué crítica recibió Mario Galaxy: La película?

La película de Super Mario Galaxy se estrenó en abril de 2026 y recibió buenas críticas, aunque cabe resaltar que no le fue tan bien como la primera historia que se hizo de estos personajes de Nintendo. Es una película que, si eres un fanático de toda la franquicia de Mario, te dejará contento y muy satisfecho, pues una de las cosas más destacables es su fan service.

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