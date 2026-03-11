¿Los Oscar son este domingo? La fecha OFICIAL de los 98 premios de la Academia en marzo 2026

¿A qué hora empiezan los Oscar este domingo, 15 de marzo?

La temporada de premios está a punto de finalizar con la noche más importante del cine: los Oscar 2026, también conocidos como Premios de la Academia. La ceremonia de la 98a edición se llevará a cabo este fin de semana y aquí te compartimos TODO lo que debes saber: fecha oficial, hora, cómo y dónde ver la gala que premia lo mejor del séptimo arte EN VIVO y GRATIS.

¿Cuándo son los Premios Oscar 2026?

La 98a edición de los Premios Oscar tendrá lugar la tarde de este domingo, 15 de marzo, en su ya tradicional sede: el Dolby Theatre, ubicado en el Hollywood Blvd, de Los Ángeles, California. Para conocer la lista completa de nominados visita: Nominados al Oscar 2026: Lista COMPLETA de películas y actores que COMPITEN en la 98a edición de los Oscars.

¿A qué hora empiezan los Oscar este domingo, 15 de marzo?

La ceremonia de premiación dará inicio en punto de las 4:00 p.m. hora local / 7:00 p.m. ET. En México, el horario es a las 5:00 p.m. (hora del centro). No obstante, las celebridades comenzarán a desfilar por la alfombra roja del evento desde un par de horas antes.

¿Cómo y dónde ver los Premios de la Academia? Así puedes seguir GRATIS y EN VIVO la 98a edición de la gala

Tanto la alfombra roja como la ceremonia de premiación podrán seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por Azteca 7. Sintoniza nuestro canal de televisión en punto de las 4:00 p.m. para los mejores momentos de la red carpet. A las 5:00 p.m. arrancamos con la cobertura en directo de la ceremonia. Si prefieres el streaming, podrás encontrar una señal en vivo en nuestro sitio web, donde también llevaremos un LiveBlog con el minuto a minuto de la gala y la lista de ganadores en tiempo real.

¿Quiénes son los conductores de los Premios Oscar 2026?

La gala correrá bajo la conducción de Conan O’Brien, quien regresa como anfitrión de la ceremonia por segundo año consecutivo. En Azteca 7 podrás seguir toda la cobertura de mano de nuestros hosts: Linet Puente, Ricardo Casares, Javier Ibarreche y Pamela Cortes. No te olvides de sintonizar en punto de las 4:00p.m.