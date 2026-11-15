Si eres fan de las películas de Avatar y del cine de James Cameron, esta es tu oportunidad para disfrutar en vivo y gratis desde cualquier dispositivo la película de “Avatar: El camino del agua”. Si no tienes la oportunidad de sintonizar Azteca 7 en tu televisión este domingo a las 7:30 pm y te mueres por ver la película, aquí te dejamos el enlace para que la disfrutes.

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¿A qué hora pasan Avatar: El camino del agua por Azteca 7?

Este domingo 15 de noviembre de 2026, podrás disfrutar de Avatar: El camino del agua, el cual se transmite por Azteca 7 a las 7:30 de la noche. Recordemos que esta película es protagonizada por Sam Worthington y Zoe Saldaña y no puedes dejar pasar esta oportunidad para volver a Pandora desde la comodidad de tu hogar.

¿Dónde ver Avatar: El camino del agua GRATIS por internet?

Si por cualquier cosa no tienes una televisión cerca, no te olvides de que también puedes seguir la señal de Azteca 7 desde tu celular, computadora o tablet mediante la transmisión oficial de TV Azteca por medio de este enlace para verla en vivo y gratis. También puedes entrar directo al sitio de Azteca 7 para ir directo a la programación.

¿De qué trata Avatar: El camino del agua?

La película estrenada en 2022 y dirigida por James Cameron retoma la historia de Jake Sully y Neytiri, quienes ahora forman una familia en Pandora. Su tranquilidad cambia cuando una nueva amenaza humana los obliga a abandonar su hogar y buscar refugio en el pueblo Metkayina, donde viven seres que tienen una fuerte conexión con los océanos.

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