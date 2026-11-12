Frankie Muniz ha salido del hospital y ha compartido una actualización sobre su estado de salud después de sufrir un accidente el pasado miércoles 11 de noviembre de 2026 en el Daytona International Speedway en Florida. Se había reportado que había tenido que ser trasladado de emergencia para recibir una evaluación médica. Este jueves 12 de noviembre, se confirmó a través de un comunicado que el actor había salido esa misma noche del miércoles. En cuanto a su estado de salud, reveló estar adolorido

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¿Cómo se encuentra Frankie Muniz después del accidente en Daytona?

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado difundido por Ford Racing y NASCAR. En este, el protagonista de Malcolm el de en medio explicó que se encuentra adolorido por el impacto, pero agradeció que el vehículo en el que viajaba lo protegiera bien del impacto: “Estoy un poco adolorido, pero mi Mustang hizo su trabajo al protegerme”. Ahí mismo agradeció al personal de Frod Racing, Daytona International Speedway y del hospital, además de sus fans, quienes no dudaron en enviar mensajes y oraciones.

¿Qué pasó con Frankie Muniz durante la práctica en Daytona?

De acuerdo con la información difundida el día de ayer, el actor estaba realizando una vuelta de práctica para la carrera de exhibición para el evento conocido como Ford’s Proud to Honor Veterans Day Classic. Frankie Muniz iba a representar al equipo de Team Air Force junto a Ausstin Cindic. Desafortunadamente, el accidente lo dejó fuera, ya que el vehículo sufrió daños importantes y el equipo de rescate tuvo que retirar por la parte del techo al actor para llevarlo de inmediato a una revisión médica.

Happening Now: Race car driver, and child tv star, Frankie Muniz was hospitalized after a crash at Daytona Motorsports during practice laps at today’s Proud To Honor Veterans event.



Judging by the photos, it was a gnarly accident. pic.twitter.com/3rrxSLBI9l — RaptorBroz (@RaptorBroz) November 11, 2026

¿Frankie Muniz participará en la carrera de Ford?

El actor confirmó que no podría participar en el evento y expresó sentirse muy decepcionado por eso, pues esperaba poder competir y rendir homenaje a los veteranos de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

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