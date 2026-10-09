Películas de “Destino Final” en orden: cuántas son, cuánto duran y dónde verlas en streaming para maratonear en Halloween

Si eres fan del terror y quieres revivir las muertes más inesperadas del cine, la saga de Destino Final es perfecta para organizar un maratón lleno de tensión. Con seis películas estrenadas entre 2000 y 2025, la franquicia suma aproximadamente 9 horas y 25 minutos de suspenso, accidentes impactantes y personajes que intentan escapar de un destino que parece inevitable. En México, puedes encontrar las primeras cinco entregas en Max, mientras que la sexta película, Destino Final: Lazos de Sangre, está disponible en Prime Video, de acuerdo con la información proporcionada. Así que, si quieres verlas todas durante el fin de semana, aquí te contamos cuánto dura cada película y en qué orden disfrutarlas.

¿En qué orden ver las películas de Destino Final y dónde están disponibles?

La mejor manera de disfrutar la franquicia por primera vez es seguir el orden de estreno, ya que así puedes descubrir cómo evolucionó la historia y cómo cambiaron las formas en que la Muerte persigue a sus protagonistas. Aunque cada película presenta personajes y accidentes diferentes, todas comparten la misma premisa: alguien tiene una premonición sobre una tragedia, logra evitarla y después descubre que escapar de la muerte no significa estar a salvo. Si quieres organizar tu maratón, toma en cuenta la duración de cada entrega y la plataforma en la que puedes buscarla. Recuerda que los catálogos de streaming pueden cambiar con el tiempo y que algunas películas podrían requerir una compra o renta adicional.

Las 6 películas de Destino Final en orden de estreno

1. Destino Final (2000)



Duración: 1 hora y 38 minutos.

1 hora y 38 minutos. Plataforma: Max.

Max. De qué trata: Todo comienza cuando Alex tiene una premonición sobre la explosión del vuelo 180. Después de salvarse junto con varios compañeros, descubre que la Muerte tiene un plan para quienes debían morir en el accidente.

Películas de “Destino Final” en orden: cuántas son, cuánto duran y dónde verlas en streaming para maratonear en Halloween|Pinterest

2. Destino Final 2 (2003)



Duración: 1 hora y 30 minutos.

1 hora y 30 minutos. Plataforma: Max.

Max. De qué trata: Kimberly evita un accidente múltiple en una autopista después de tener una visión aterradora. Esta entrega es especialmente recordada por la secuencia de los troncos que se desprenden de un camión.

3. Destino Final 3 (2006)



Duración: 1 hora y 33 minutos.

1 hora y 33 minutos. Plataforma: Max.

Max. De qué trata: Wendy predice un accidente en una montaña rusa y consigue escapar junto con otros jóvenes. Las fotografías que tomó antes de la tragedia podrían esconder pistas sobre las muertes que están por ocurrir.

Películas de “Destino Final” en orden: cuántas son, cuánto duran y dónde verlas en streaming para maratonear en Halloween|Pinterest

4. Destino Final 4 (2009)



Duración: 1 hora y 22 minutos.

1 hora y 22 minutos. Plataforma: Max.

Max. De qué trata: Nick tiene una visión de un accidente mortal durante una carrera de autos. Aunque consigue advertir a varias personas, pronto descubre que haber sobrevivido no significa haber escapado de su destino.

5. Destino Final 5 (2011)



Duración: 1 hora y 32 minutos.

1 hora y 32 minutos. Plataforma: Max.

Max. De qué trata: Sam prevé el colapso de un puente colgante y logra salvar a parte de sus compañeros. La película recupera el suspenso característico de la saga y presenta una conexión importante con las primeras entregas.



6. Destino Final: Lazos de Sangre (2025)

