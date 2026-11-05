Scott Pilgrim: cómo pasó de fracasar en cines a convertirse en una película de culto

Scott Pilgrim contra el mundo fue una cinta que durante su estreno fracasó en cines, ya que de los 60 millones de dólares que costó la producción, solamente recaudó 40 millones en su lanzamiento a nivel mundial. Hay que considerar que en esa época se encontraba luchando contra películas de alto reconocimiento, compitiendo contra cintas como “Los Mercenarios” y “Comer, rezar y amar”, perjudicando en los números finales.

Sin embargo, en las últimas décadas, se ha encargado de convertirla en una película de culto, haciendo que al día de hoy siga siendo mencionada en las redes. Se menciona que su popularidad se ha destacado por la narrativa que mantiene, los efectos visuales que se aplicaban en la época, las actuaciones y el humor. Causando que en el 2023 una reconocida plataforma de Streaming reviviera la cinta inspirada en un cómic para convertirla en un anime, trayendo al elenco original del 2010 para usar sus voces en los personajes animados.

¿De qué trata Scott Pilgrim?

Si no has tenido la oportunidad de verla, te dejamos una pequeña sinopsis. Básicamente, la película de culto nos cuenta la historia de Scott Pilgrim, un joven de Toronto quien participa en una banda de rock. Sin embargo, su vida da un giro inesperado que enamorado de Ramona Flowers, una joven misteriosa.

Para poder salir con su amor platónico, para ello deberá derrotar a la Liga de los Exnovios Malvados, 7 ex parejas que harán lo necesario para eliminarlo. Dentro del elenco de la cinta del 2010, vemos los siguientes nombres:

Michael Cera

Mery Elizabeth Winstead

Aubrey Plaza

Kieran Culkin

Chris Evans

Brie Larson

Ellon Wong

Jason Schwartzman

Allison Pill

¿Qué pasó con la serie de Scott Pilgrim?

Como lo mencionamos en un inicio, Scott Pilgrim al tener un rotundo éxito después de su estreno en cines, eso motivó a los productores a sacar la serie animada en el 2023, causando que tuviera una gran aceptación por el público y buenas reseñas. Lamentablemente, en el 2024 se confirmó que la serie ya no tendría continuación, debido a que la historia se cerró formalmente con los episodios.

Lo que vivió la película de culto, no es la primera vez que ocurre, son varias cintas que han tenido un terrible periodo en su lanzamiento, pero que con los años obtuvo el cariño del público, convirtiéndose en joyas nostalgicas, por ejemplo: