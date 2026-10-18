¿Cayó cera sobre tu mesa? El truco casero para quitarla sin dejar marcas ni arruinar el acabado

La vela es uno de los elementos decorativos más utilizados dentro de los hogares y que anteriormente era usado como método de iluminación, que se suele encender con motivo de conmemoración de fechas importantes como la pérdida de algún ser querido, para perfumar ambientes o incluso para hacer algunos rituales. Y en el Día de Muertos que está próximo a venir, hay quienes encenderán muchas velas, por lo que lo más probable que la cera quede pegada sobre la mesa y para poder limpiarla, hay un truco casero que consiste en usar ingredientes de cocina.

Hay personas que al momento de encender una vela la apagan a las pocas horas y evitan que se consuma por completo, en tanto que hay quienes dejan que se termine en su totalidad, y que es fundamental en la realización de diversos rituales, como así también ante una fecha importante como lo es el Día de Muertos. Pero, el gran problema es la cera que puede quedar impregnada.

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Por qué queda pegada la cera en la mesa

Por si no lo sabías, la cera de la vela puede quedar impregnada a la mesa principal por la acumulación de capas de cera abrillantadores aplicados en exceso o porque se ha derramado; o incluso por el uso de agua muy caliente que causará una reacción y que la mesa quede manchada. Es por este motivo, que hay un truco casero para evitarlo y que consiste en utilizar ingredientes de cocina.

El truco casero para eliminar la cera de la vela