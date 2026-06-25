5 manualidades de Lilypad de Toy Story 5 para hacer en casa; son fáciles y con pocos materiales
A tu hijo, primito o sobrino le va a encantar cualquiera de estas manualidades de Toy Story 5, específicamente dedicadas a la “villana”, Lilypad.
Cada aventura de Woody y Buzz que hemos visto en el cine, suele llegar con nuevos personajes que se roban nuestro corazón, a veces sin importar su aparente antagonismo. Si a tus hijos, primitos o sobrinos les fascinó el diseño de Lilypad, a continuación te compartimos algunas manualidades de Toy Story 5 que están perfectas para regalarles.
Estas ideas requieren pocos materiales y se logran fácilmente en casa. Además, aunque representan al personaje de una tablet, hacerlas implica un entretenimiento tradicional que incluso se puede hacer en familia.
5 manualidades de Lilypad de Toy Story 5
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1. Con efecto "mágico"
Iniciamos con una manualidad que permite trazar letras de colores en una tablet de papel; es un gran detalle que puede servir como decoración con inspiración en Toy Story 5. Solamente necesitas papel, tijeras, cinta adhesiva, plumones y una regla.
2. Plantilla para pizarra
Puedes imprimir y recortar cuantas veces quieras este diseño de Lilypad de Toy Story 5 para usarlo como una pizarra muy llamativa: solo tienes que enmicar el papel y, en el espacio del marco, ir pegando temporalmente notas adhesivas u otras hojas con información. Serviría, por ejemplo, para recordar tareas de la escuela o una tabla de multiplicar.
3. Con foami y limpiapipas
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Esta es una de las manualidades de Toy Story 5 más bonitas que hemos visto. Es una figura de Lilypad hecha cuidadosamente con fieltro verde, acetato, foami y limpiapipas; sirve para llavero o como colgante decorativo para llevar en la mochila.
4. Palomera de Lilypad, una de las manualidades de Toy Story 5 más originales
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Vas a impresionar a todos tus familiares y amigos con esta espectacular palomera con la figura de Lilypad de Toy Story 5. Se hace a partir de una plantilla, cuyas piezas debes imprimir y doblar; cabe mencionar que la plantilla se comercializa, pero la manualidad puedes hacerla en casa fácilmente.
5. Lilypad en miniatura
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Este es otro divertido y sencillo método de hacer una figura en miniatura del personaje, utilizando materiales tan fáciles de conseguir como el foami, cinta adhesiva y silicón. El resultado es adorable y satisfactorio.