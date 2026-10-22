Se CONFIRMA si “Clayface” cuenta con escenas post créditos; lo que debes saber de la nueva cinta de DC antes de su estreno en cines de México

"Clayface" es una de la nueva cinta de DC, donde nos relata la historia de uno de los enemigos de Batman, pero a diferencia de otras de sus películas de superhéroes, aquí vemos un cambio importante, ya que la trama no trae algo más oscuro. Dentro de los cambios que ha sorprendido a todos, es que al final no se cuenta con escenas post-créditos, una noticia difícil considerando que muchos de los fans esperan al final para conocer detalles inesperados.

Aunque la noticia parezca poco importante, la realidad es que esto nos indica que no hay el cameo sorpresa con otros personajes, además de que posiblemente no exista alguna conexión directa con otras historias. Pero no debes desanimarte, ya que esto no implica que el nuevo personaje no cuente con más apariciones o que su historia haya terminado totalmente.

¿Cuándo se va a estrenar en México?

La nueva cinta de DC de "Clayface", se estrena en cines de México desde el 22 de octubre del 2026; sin embargo en ciertas salas de cine se realizó un pre-estreno el 21 de octubre, por lo que ya varios seguidores pudieron obtener la oportunidad de ser los primeros en verla.