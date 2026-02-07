Retrasan estreno de esperada película de DC Comics y cambia el calendario del nuevo universo DC

Oficialmente tenemos un retrato en el calendario del nuevo universo cinematográfico de DC. Resulta que la película de DC Comics centrada en el villano Clayface ha sido retrasada, por lo que ya no se estrenará en septiembre de 2026 como se tenía planeado, sino que queda para el 23 de octubre del mismo año, todo como parte de un reajuste de calendario que tuvo que hacer Warner Bros. La modificación afecta ligeramente a la estrategia del nuevo universo DC liderado por James Gunn y Peter Safran. Por el momento, se sabe que n inguno de los otros proyectos previstos para este año fue afectado.

¿Qué película de DC fue retrasada y cuándo se estrenará?

Por si no estás familiarizado con la agenda de DC Studios, la cinta afectada es Clayface, una de las apuestas más curiosas del nuevo DCU. La película presentará una nueva versión del villano de Batman bajo un enfoque nunca antes visto en el género de superhéroes: el terror corporal. La historia seguirá a Matt Hagen, un actor cuya vida cambia por completo tras sufrir una terrible desfiguración, quien en su desesperación busca ayuda de una científica para recuperar su apariencia.

¿Quién está a cargo de Clayface?

Por el momento, se sabe que el proyecto está dirigido por James Watkins y cuenta con guion de Mike Flanagan y Hossein Amini, con producción, obviamente, por James Gunn y Peter Safran. Recordemos que, aunque no todos los proyectos tengan intervención directa de Gunn, él sigue muy de cerca la estructura y forma en la que se realizan cada uno de los proyectos del nuevo universo DC.

¿Qué pasa con el resto del calendario de DC?

El retraso de Clayface no es un caso aislado. Hace unas semanas también se reveló que la serie Lanterns también sufrió algunos cambios en su producción, moviendo un poco las fechas, mientras que otras películas como Supergirl mantienen su estreno previsto para verano de 2026.

Por otro lado, tenemos también buenas noticias, pues se sabe que James Gunn se prepara para comenzar pronto el rodaje de Man of Tomorrow, la nueva película de Superman, planeada para 2027 y considerada uno de los pilares que sostendrán el nuevo DCU.

¿Es una mala señal para el nuevo universo DC?

No necesariamente. Aunque los fans quisiéramos que todo saliera siempre en tiempo y forma, es normal que en la industria se lleven a cabo ajustes estratégicos para evitar competencia directa y asegurar mejores ventanas comerciales.

