Película de Clayface comparte su aterrador tráiler; será un thriller de DC Comics y la posible introducción de Batman al DCU de James Gunn

Este miércoles se reveló el tráiler oficial de Clayface, uno de los próximos títulos de DC Comics que llegará a los cines este año y que está despertando altas expectativas pues se perfila como una película con un tono más oscuro, lejos de lo que hemos podido ver con Superman.

Clayface se ha presentado como un thriller que promete traer a la pantalla grande una historia tanto intrigante como sorprendente, donde conoceremos la trágica historia de Matt Hagen y su paso a ser Clayface, también conocido como ‘Cara de Barro’, uno de los villanos más icónicos de Batman.

¿Sinopsis de la película de CLAYFACE?

La primicia nos trae al reconocido actor en ascenso Matt Hagen quien busca hacerse de un lugar dentro de la industria pero que sufre desfiguraciones en su rostro frenando su carrera, por lo que recurre a un tratamiento experimental para poder remodelar su rostro como si fuera arcilla.