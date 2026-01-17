¡Se viene secuela de Actividad Paranormal! La saga regresa con una nueva película: Esto es lo que se sabe

Esta es una noticia que nadie esperaba escuchar, pero a muchos emociona. Resulta que el estudio ya tiene lista la fecha de estreno para la nueva película de Actividad Paranormal: 21 de mayo de 2027. Aunque todavía no tiene título oficial, el regreso de la franquicia found footage al cine es un hecho. La película será dirigida por Ian Tuason y contará con pesos pesados del terror como James Wan, Jason Blum y Oren Peli en la producción.

También te puede interesar: Fans de Pokémon crean la Pokédex más inteligente del mundo y es todo lo que siempre soñamos

¿Cuándo se estrena la nueva película de Actividad Paranormal?

La nueva entrega de la saga llegará a cines el 21 de mayo de 2027 y está apuntando directo a convertirse en el primer gran estreno de terror del verano. La producción está apuntando alto, pues la fecha apunta a ser uno de los filmes de terror que abrirá la temporada fuerte de blockbuster.

¿Quién está detrás de la secuela?

La verdad es que estas son muy buenas noticias tanto para los fanáticos de la saga como para los fans del terror. Y es que se ha revelado que la producción estará respaldada por nombres muy importantes dentro del género:



James Wan (mente detrás de Saw y El Conjuro)

(mente detrás de Saw y El Conjuro) Jason Blum (productor de éxitos como Get Out y The Purge)

(productor de éxitos como Get Out y The Purge) Oren Peli, creador y director de la película original de 2007

Por si fuera poco, el proyecto está impulsado por Blumhouse-Atomic Monster, lo cual para los fans del horror es casi como un sello de garantía.

Actividad Paranormal una franquicia gigante del horror

La primera película es famosa por ser una de las más rentables de la historia: se filmó con 15 mil dólares y terminó recaudando 194 millones de dólares a nivel global. Algo poco común y que no muchos esperaban, pues terminó por convertirse en toda una leyenda del cine de terror.

Con el tiempo se hicieron varias películas, las cuales se terminaron convirtiendo igualmente en grandes éxitos, logrando que la franquicia sume más de 900 millones de dólares en la taquilla mundial.

¿De qué tratará la nueva entrega? Lo que se rumora

Por ahora, los detalles de la historia se mantienen en secreto, pero si algo nos enseñó esta saga es que el terror es que ni siquiera es necesario conocer al monstruo para cautivar a los fans. Aunque no se han revelado detalles, es seguro que podemos esperar mucha actividad demoníaca, grabaciones “caseras” y que nos provocará ese terror lento que te pone paranoico con cualquier sombra.

¿Estás listo para lo que se viene?