Confirmado: la NUEVA película de “El proyecto de la Bruja de Blair” ya tiene fecha de estreno

¡Ya es oficial! Tras semanas de rumores, finalmente se ha dado a conocer la fecha de estreno para la nueva versión de “El Proyecto de la Bruja de Blair” (The Blair Witch Project, en inglés). La película llegará a la gran pantalla el 24 de septiembre de 2027 y contará con la participación de Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, los directores de la cinta original, quienes ahora regresan como productores ejecutivos.

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The new ‘BLAIR WITCH’ movie will release on September 24, 2027 in theaters.



The directors of the original film will exec produce this new film. pic.twitter.com/a5JdvDqpcb — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 23, 2026

¿De qué tratará la nueva versión de “El Proyecto de la Bruja de Blair”? Esto se sabe

De momento, no se han revelado detalles sobre la trama de la película. No obstante, medios como DEADLINE y The Hollywood Reporter han dado a conocer que se trata de un reboot de la cinta original, con el objetivo de reinterpretar la obra para llevarla a nuevas generaciones. Este reboot o “reinicio” está a cargo de Lionsgate y Blumhouse, quienes anunciaron el proyecto en la CinemaCon de 2024.

A diferencia de otras secuelas de la cinta, esta nueva versión contará con el regreso de Daniel Myrick y Eduardo Sánchez como productores ejecutivos. Joshua Leonard y Michael C. Williams, quienes fueron parte del cast original, también regresan al proyecto, ahora, como miembros del equipo técnico. Esto, con el objetivo de mantener mayor fidelidad a la obra de 1999.

Lo verdaderamente interesante de este nuevo proyecto - además del regreso de los protagonistas y directores del filme de los 90 - es la dirección a cargo del youtuber Dylan Clark, quien se hizo popular en la plataforma por dirigir cortos de terror; lo que ya ha generado grandes expectativas. Y es que, en este último año, la dirección a cargo de creadores de contenido en redes sociales ha sido un total acierto para el género del terror. Tal es el caso de cintas como Backrooms y Obsession.