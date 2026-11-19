Llegó el momento de prepararse para vivir toda la adrenalina y la emoción de ver una película que va mucho más allá de la pantalla: El Cuervo (The Crow). Este filme se convirtió en el último trabajo cinematográfico del reconocido actor Brandon Lee, y en una de las películas más recordadas por los fans de su carrera. Si tienes ganas de verla, estás de suerte porque Azteca 7 la transmitirá en vivo y gratis a través de la señal de televisión y el sitio web a las 11:00 de la noche para que la disfrutes donde quieras.

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¿De qué trata El Cuervo, la película de Brandon Lee?

La película se estrenó en 1994, está dirigida por Alex Proyas y está basada en el cómic creado por James O’Barr. Esta nos presenta la historia de Eric Draven, un músico de rock que es asesinado junto a su prometida, Shelly. Un año después, un cuervo misterioso lo devuelve a la vida para que pueda buscar venganza y terminar con los responsables.

¿Qué accidente sufrió Brandon Lee durante el rodaje de El Cuervo?

Detrás de la historia de este filme, se vivió uno de los momentos más inquietantes de Hollywood. Resulta que el 31 de marzo de 1993, Brandon Lee recibió un disparo accidental mientras filmaba una de las escenas. Un arma que debía ser utilizada con cartuchos de fogueo disparó un proyectil que había quedado alojado en el cañón, provocando una herida mortal. El actor tenía tan solo 28 años cuando ocurrió el accidente. Con su muerte, la película había quedado en pausa, pero finalmente la terminaron con algunos cambios en el guion y recursos técnicos.

¿Por qué El Cuervo fue la última película de Brandon Lee?

Lee falleció antes de que terminara el rodaje; es por eso que se considera que El Cuervo fue su última película. El filme adquirió un significado especial para el mundo durante su estreno en 1994, al convertirse en parte del legado del querido actor.

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