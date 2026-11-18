Todos comienzan a prepararse para comenzar a jugar el nuevo GTA 6 y, para algunos gamers, es emocionante y hasta esencial saber qué tiempo dura la historia de Jason y Lucía, la cual se dice que es la historia más larga de Rockstar Games hasta el día de hoy. De acuerdo con los primeros informes, el juego podría tomar alrededor de 50 horas. Sin embargo, algunas personas que tuvieron acceso anticipado, reportan que puede variar considerablemente, ya que una persona puede pasar horas explorando y disfrutando del contenido adicional, misiones secundarias, etc.

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¿Cuánto dura la historia de GTA 6?

Según la información que poco a poco los periodistas que jugaron el juego antes que los jugadores revelan, a algunos les tomó 42 horas terminarlo, mientras que otros incluso reportaron tomar 70 e incluso 115 horas debido a que también realizaron actividades secundarias y exploraron el mundo abierto con mayor detenimiento.

¿Cuántos capítulos tiene GTA 6?

La campaña de Grand Theft Auto VI estará dividida en cinco capítulos, una estructura que permite acompañar a la perfección las historias tanto de Jason como de Lucia a través de sus diferentes etapas en su aventura criminal. De acuerdo con las primeras guías publicadas antes de su lanzamiento, GTA 6 no tendría un prólogo y epílogo como lo tuvo Red Dead Redemption.

¿Cuántas misiones tiene GTA 6?

Las primeras listas de misiones que han salido revelan que GTA VI cuenta aproximadamente con 100 misiones principales distribuidas en sus cinco capítulos. La campaña incluye actividades relacionadas con Jason y Lucia, desde trabajos criminales y robos hasta encuentros con diferentes personajes de Leonida. Te recomendamos que, si quieres evitar espóilers, evites las listas completas de misiones.

¿Cuánto tiempo se necesita para completar GTA 6 al 100%?

Tomemos en cuenta que, si termina la historia, no significa haber explorado todo GTA 6. Las estimaciones iniciales apuntan a que completar el juego al 100 %, incluyendo actividades secundarias, coleccionables y trofeos, podría superar las 200 horas.

¿Estás listo para el estreno?

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