Los 5 mejores animes cortos de terror según la crítica japonesa, perfectos para ver este fin de semana de Halloween

Si lo que planeas es pasar un fin de semana lleno de emociones al límite y buscas un anime corto para disfrutar de las celebraciones de Halloween, aquí te contamos sobre 5 historias que te harán pasar un momento de suspenso y adrenalina. Puedes pasar horas de entretenimiento con Yamishibai, que narra relatos inspirados en leyendas japonesas; Another, sobre las maldiciones; Junji Ito Maniac, del maestro del horror; Higurashi: When They Cry sobre el terror psicológico o Mieruko-chan que habla sobre terror sobrenatural.

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5 animes de terror para ver en Halloween

Yamishibai: Japanese Ghost Stories - Teror japónes

Esta serie cuenta con relatos breves de unos 3 minutos sobre leyendas urbanas, fantasmas, supersticiones japonesas, lo que la convierte en una animación ideal para quien busca sustos rápidos dentro de una atmósfera inquietante. En especial, este contenido resulta particularmente atractivo gracias a que se trata del folclor japonés.

Another - Misterio - Horror sobrenatural

Este anome sigue la historia de un estudiante que llega a una clase que se encuentra marcada por una trágica muerte; este secreto parece ser el desencadenante de nuevas tragedias. La animación combina suspenso y misterio dentro de un ambiente perturbador.

Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro - Horror psicológico - Antología

Este anime adapta algunas de las historias del maestro mangaka del terror Junji Ito, en donde se exploran situaciones extrañas, escenarios grotescos y una realidad que desafía la lógica. Esta animación se pone de relieve por sus escenas detalladas y el ambiente grotesco al que recurre.

Higurashi: When They Cry - Terror psicológico · Misterio

Este anime retrata la vida de un pueblo aparentemente tranquilo, en el cual, durante un festival, se destapan oscuros secretos que llevan al límite las emociones de los espectadores. Esta historia mezcla la paranoia, la violencia y los giros inesperados de una manera que mantiene a los espectadores al filo de las butacas.

Mieruko-chan - Terror sobrenatural · Comedia oscura

Dentro de este anime, se destaca que Miko puede ver criaturas aterradoras, pero intenta actuar como si eso no estuviera ocurriendo. Dentro de esta animación se mezcla el humor con el temor, apariciones inquietantes y situaciones que llevan todo al extremo, que la convierten en una gran opción para celebrar las fiestas de Halloween.

Sea cual sea tu plan para este fin de semana, apuesta por alguno de estos animes cortos inspirados en el terror japonés para pasar un momento lleno de tensión y adrenalina y, sobre todo, grandes historias y trabajos de animación.