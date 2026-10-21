¿Quién fue Saúl Blanch? La voz que marcó a Rata Blanca y que murió a los 75 años hoy 21 de octubre del 2026

El rock de todo el mundo está de luto después de que se diera a conocer la muerte de Saúl Blanch, quien es recordado por ser el primer vocalista de la banda argentina Rata Blanca. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el cantante falleció el día de hoy 21 de octubre del 2026 a los 75 años, tras varias semanas internado en terapia intensiva.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de Saúl Blanch, mítico vocalista de la banda argentina Rata Blanca?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Saúl Blanch, el histórico primer cantante de la banda argentina Rata Blanca, falleció por la tarde de hoy 21 de octubre del 2026, a los 75 años de edad. De acuerdo con lo que se ha reportado, el músico permaneció durante varias semanas en terapia intensiva en Buenos Aires debido a complicaciones de salud.

La noticia del fallecimiento del icono del rock fue dada a conocer por el periodista César Fuentes Rodríguez en coordinación con la familia del músico, quienes decidieron no realizar un velatorio público con la intención de mantener la despedida de manera privada e íntima.

¿Por qué Saúl Blanch fue el primer vocalista de Rata Blanca y qué lo llevó a dejar la banda?

Saúl Blanch se convirtió en el primer vocalista de Rata Blanca en 1987 después de que el guitarrista Walter Giardino buscaba una voz madura, potente y con los agudos característicos del heavy metal clásico para consolidar el proyecto. No obstante, a pesar del éxito de la banda, el músico dejó la agrupación tras grabar el exitoso álbum debut homónimo (1988), debido a fuertes diferencias con el grupo y el desgaste de las giras.

Después de su salida definitiva de la banda, Saúl Blanch se mantuvo dentro de la música; el nicho continuó su camino en la música enfocado en el rock duro y el heavy metal, alejado de las grandes estridencias comerciales. Posteriormente, en 1990, el cantante lanzó su carrera como solista con el disco Fiel a sus fieles, el cual presentó en el mítico y desaparecido teatro Arlequines de Buenos Aires.