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De amuletos a supersticiones: 7 rituales que han sorprendido en Mundiales de Futbol

La pasión por el fútbol también está llena de rituales que buscan atraer la suerte y alejar las derrotas.

De amuletos a supersticiones: 7 rituales que han sorprendido en Mundiales de Futbol
De amuletos a supersticiones: 7 rituales que han sorprendido en Mundiales de Futbol

Escrito por: Hugo Pantoja

Los rituales y el deporte están contemplados entrelazados, ya sea desde actos “sencillos” como ingresar al campo con el pie derecho, utilizar la misma prenda en cada encuentro o portar amuletos y rezar en una esquina, hasta títulos completos. Y magia negra. Por ello, ahora te contaremos de 7 rituales que los jugadores o aficionados han llevado al campo y han dado de qué hablar durante alguno de los Mundiales de fútbol.

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¿Cuáles son los rituales captados en Mundiales de fútbol más importantes?}

Carlos Bilardo y los amuletos imposibles - Argentina 1986

El técnico campeón del mundo es famoso por sus supersticiones, pues dentro del mundo se asegura que Carlos guardaba objetos específicos dentro de las concentraciones, además de seguir rutinas específicas que calificaba como “de buena suerte”.

Los calcetines de la suerte de Pelé

La leyenda cuenta que durante varios de sus torneos importantes, Pelé utilizaba prendas repetidas “consideradas de suerte”, además de seguir rutinas específicas antes de cada partido junto a la selección de Brasil.

Prender una veladora

En países como México, una tradición común es prender una veladora y encomendarla a algún santo para que obre el milagro de que la Seleccion Nacional pueda salir avante de su encuentro.

La maldición del campeón

Esta maldición seguirá a los equipos ganadores de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™️; sufren una temprana eliminación al año siguiente: Francia (2002), Italia (2010), España (2014) y Alemania (2018) fueron eliminados en la fase de grupos tras coronarse anteriormente.

El Maleficio del Grupo F

El mito señala que nunca ningún equipo que comience su participación dentro del Grupo F logra levantar la Copa Mundial de la FIFA 2026™️.

El ganador del Balón de Oro

La leyenda cuenta que el jugador ganador del Balón de Oro antes del Mundial sentencia a su selección a no salir campeona.

La maldición de los tecnicos extrangeros

Esta superstición dice que ninguna selección ha ganado una Copa del Mundo bajo la dirección técnica de un entrenador de su misma nacionalidad.

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