Fecha y HORA de estreno del capítulo 2 de Dragon Ball Beerus para ver en México y en streaming por Crunchyroll

Para sorpresa de pocos la nueva saga de Dragon Ball que ha traído el remake de Dragon Ball Beerus ha sido todo un éxito el cuál ha conectado tanto con fans de la vieja escuela como con nuevas generaciones, por lo que te contaremos todo lo que debes de saber sobre el segundo capítulo.

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Es importante que sepas que esta saga de Dragon Ball la puedes ver a través de la plataforma streaming de Crunchyroll antes que nadie y que el episodio 2 estará disponible a las 8:00 am (Horario del Centro de México) del domingo 18 de octubre, por lo que ya tienes motivos para levantarte temprano en fin de semana, pues poco a poco hemos tenido grandes sorpresas.

¿Qué diferencias hay entre Dragon Ball Super y Dragon Ball Beerus?

Dragon Ball Beerus es una reedición del inicio de lo que fue Dragon Ball Super misma historia de Akira Toriyama y producción de Toei Animation pero bajo la dirección de Matsuto Seya y Tadayoshi Yamamuro, por lo que está centrada en los eventos posteriores a la película de “La Batalla de los Dioses”.

A más de una década del estreno de esta, Beerus ha llegado para eliminar varias subtramas y escenas consideradas como “relleno” para reforzar el argumento de la aparición de Beerus (Bills), Whis, Zeno-Sama o Daishikman. Dentro de este nuevo anime, podremos ver nuevas escenas como a Gokú con un entrenamiento más sólido y apegado al manga, donde podrá medirse contra algunos viejos conocidos como Freezer, Cell o Majin Buu.

Otro gran cambio es la animación, pues en el primer capítulo hemos podido notar mucha mayor calidad en cada uno de los planos del anime, siendo un gran acierto para la calidad que el anime de Dragon Ball ha entregado.

¿Cuántos capítulos tiene Dragon Ball Beerus?

Se sabe que este anime tendrá un total de 19 episodios, donde en cada uno veremos de manera más centrada la preparación de los llamados Guerreros Z como Vegeta, Gohan, Trunks, Goten, Piccolo y compañía.

Cada episodio tiene una duración cercana a los 24 minutos, los cuales se esperan que sean del agrado de los fans que pedían por una versión mejorada de este arco que de a poco nos introducirá a los eventos vistos en La Batalla de los Dioses, La Resurrección de Freezer y al Torneo del Universo 6.