Los 7 capítulos mejor calificados de Dragon Ball en IMDb y que puedes disfrutar durante el Megapuente de Día de Muertos 2026

El megapuente de Día de Muertos 2026 es la oportunidad perfecta para volver a disfrutar de las aventuras de Goku y sus amigos pero sobre todo si eres un gran fan de los Saiyajins, Dragon Ball es una excelente opción para recordar algunos de los momentos más emblemáticos de la historia creada por Akira Toriyama, IMDb cuenta con una lista de episodios destacados por sus calificaciones de los usuarios.

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A continuación te dejamos algunos títulos que según los verdaderos fans de Dragon Ball son esenciales ver ya que son imperdibles de toda la saga. La selección de IMDb reúne episodios que sobresalen por sus enfrentamientos, giros narrativos y momentos decisivos.

¿Cuáles son los capítulos mejor calificados de Dragon Ball?

1.- Goku contraataca: Goku Strikes Back tiene una calificación de 8.7/10. En este episodio Goku se enfrenta a Piccolo en una batalla decisiva mientras sus amigos intentan llegar al lugar del combate.

2.- El capítulo El infame mercenario: The Notorious Mercenary donde aparece el mercenario Tao Pai Pai y pone a Goku frente a una amenaza que pondrá a prueba sus habilidades ha llegado a una calificación de 8.6/10.

3.- Grito de batalla: Battle Cry es otro episodio que alcanza la calificación arriba de 8, 8.4/10. La tensión aumenta cuando Ten Shin Han combate contra Drum, uno de los guerreros de Piccolo.

4.- 8.4/10 es la calificación que alcanzó el episodio Renunciando al puesto: Stepping Down el cual se centra en el Torneo Mundial de las Artes Marciales aquel que continúa con el enfrentamiento entre Jackie Chun y Ten Shin Han.

5.- ¡Tao ataca!: Tao Attacks! alcanzó el 8.3/10. Tao Pai Pai derrota a Goku, quien decide entrenar para regresar más fuerte y cumplir su objetivo.

6.- Ten Shin Han contra el mercenario Tao Pai Pai: Ten Shinhan vs. Mercenary Tao es donde ambos luchadores se encuentran en un combate que pone a prueba sus técnicas y habilidades sus batallas alcanzaron una puntuación de 8.2/10.

7.- Azul, negro y azul: Blue, Black and Blue obtuvo 8.1/10. Goku debe derrotar al General Blue y encontrar una Esfera del Dragón antes de que la cueva colapse.

¿Dónde ver Dragon Ball durante el megapuente?

En México, puedes encontrar Dragon Ball y otras series de la franquicia en Crunchyroll. La plataforma también ofrece Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT y Dragon Ball DAIMA.

Así que prepara tus botanas, ponte cómodo y aprovecha los días de descanso para revivir las aventuras de uno de los personajes más queridos del anime.