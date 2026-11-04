De componer la ÉPICA banda sonora de capítulos de Dragon Ball Z y sus películas a triunfar en las Elecciones de EUA, esta es la historia de Nathan Johnson

Hace unas horas se dio a conocer que Nathan Johnson se proclamó como ganador para ocupar el puesto como Fiscal General de Texas, un logro que muy pocas personas pueden presumir, aunque en realidad su historia va más allá de la política, pues el estadounidense también ha sido músico y si has visto Dragon Ball Z, probablemente lo has escuchado.

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Sumándose a Bobby Pulido, otro de los músicos que ha marcado las Elecciones pasadas en los Estados Unidos es Nathan Johnson, quien también tuvo un gran paso por el anime, pues ha musicalizado algunos de los mejores episodios de Dragon Ball Z en su versión al inglés.

Nathan Johnson hace la música de Dragon Ball z

Hablar de Dragon Ball es echarse un clavado de lleno a un montón de datos que a día de hoy aún causan revuelo y como si se tratara de una película, el candidato a Fiscal General de Texas, Nathan Johnson musicalizó los primeros 67 capítulos de Dragon Ball Z en su versión estadounidense.

Además de encargarse de esos épicos soundtracks también compuso la música de 5 películas de la saga, donde podemos ver:



Dragon Ball Z: The World’s Strongest

Dragon Ball Z: The Three of Might

Dragon Ball Z: Broly - Second Coming

Dragon Ball Z: Fusion Reborn

Dragon Ball Z: Wrath of the Dragon

De hecho, en una entrevista reciente, el músico declaró lo siguiente:

“Compuse la música, de principio a fin de 67 episodios de "Dragon Ball Z" y cinco de las películas. Tenía un hijo de un año en ese entonces, y recuerdo que estaba sentado en mis rodillas y todo explotaba. Decía: "¡Oh, papá Goku!".

¿Quién es Nathan Johnson?

Si bien, hoy su vida se ha volcado hacia la política, tuvo un gran paso por el mundo del entretenimiento, Nathan Johnson es un músico, productor y compositor estadounidense, además de ser el primo del director Rian Jonhson.

Ha trabajado en películas como “Brick”, “The Brothers Bloom”, “Looper”, “Don Jon”, “Knives Out”, “Glass Onion” o “Wake Up Dead Man”, destacando sus trabajos junto a su primo.