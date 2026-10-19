Fecha y hora EXACTA de estreno de Cyberpunk: Edgerunners, en México, Estados Unidos, Bogotá, Argentina y el resto de América Latina

¡Choom, más vale que prepares unos buenos pañuelos porque el estreno de Cyberpunk Edgerunners está más cerca que nunca! Este próximo 20 de octubre podremos ver la segunda temporada de uno de los universos más desgarradores de la actualidad, con nuevas historias que nos llevan de regreso a Night City y que seguramente nos partirán el corazón igual o peor que la historia de David Martínez.

Y si no quieres despertar la mañana del 20 de octubre con tus redes sociales llenas de spoilers que te arruinen la experiencia, te dejamos desglosado por país el horario exacto en el que se liberará la segunda temporada de Cyberpunk Edgerunners:



México , Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Honduras y El Salvador: 20 de octubre a la 1:00 a.m.

, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Honduras y El Salvador: 20 de octubre a la 1:00 a.m. Estados Unidos : 20 de octubre 12:00 a.m. hora del Pacífico; 3:00 a.m. hora del Este

: 20 de octubre 12:00 a.m. hora del Pacífico; 3:00 a.m. hora del Este Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil: 20 de octubre a las 4:00 a.m.

Perú, Colombia, Panamá, Bogotá y Ecuador: 20 de octubre a las 2:00 a.m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 20 de octubre a las 3:00 a.m.

All in one drop. 🌐 See you back in Night City very soon. Check the map below for exact release timing of Cyberpunk: Edgerunners 2. https://t.co/fLiCEShIln — Cyberpunk: Edgerunners (@edgerunners) October 19, 2026

¿Cuáles son los nuevos personajes de Cyberpunk: Edgerunners segunda temporada?

Cyberpunk: Edgerunners promete volver con una diversidad de historias que impactarán a los seguidores del universo de CD Projekt Red, y por eso conoceremos a un par de nuevos personajes con los que más vale que no nos encariñemos:

Weak Kingsley:

Descrito como un veterano edgerunner, quien gozó de sus días de gloria pero que ahora solo vive a la sombra de lo que alguna vez pudo ser.

D

D es un netrunner que pertenece a la Nación Serpiente, su motivación: la venganza, pues busca a los asesinos de su clan. Como dato curioso: todo apunta que portará un misterioso Relic.

Roman Carax

Roman es un aficionado del cine tradicional, en un mundo donde todos han decidido dejar las cintas por las conocidas neurodanzas. Es un apasionado por la verdad y no dudará en documentarla.

Talia Yang

Talia nació como una corpo y terminó de forjarse con los Malestrom. Está obsesionada por cromarse y creció acostumbrada a la violencia característica de Night City.

Avida Yang

Antigua cantante de jazz, formó parte del mundo corpo. Es la ex de Weak y ahora su única preocupación es la vida de su hija: Talia.

Sal Bigelow

Jessie

Kitano

Kiril Yang

¿De qué trata Cyberpunk Edgerunners 2 y en qué línea del tiempo se ubica en comparación con Cyberpunk 2077?

Cyberpunk Edgerunners 2 nos lleva de regreso a la desalmada Night City, en donde conoceremos a Weak, quien después de haber vivido unos días de gloria como edgerunner, se ve obligado a vivir sin ningún tipo de cromo mientras intenta encontrar el sentido de su existencia en una ciudad que se lo ha tragado vivo y lo ha vomitado de regreso. De acuerdo a la información dada oficialmente por CD Projekt Red, a la par de la historia de Weak, conoceremos a D, quien en su búsqueda de venganza comenzará a descubrir secretos corporativos que nadie tendría que saber.

Así se entrelazarán las historias de cada uno de los personajes, en un viaje que muy seguramente nos dejará con el corazón destrozado, donde la crueldad humana, el poder corpo, la obsesión y el legado reflejarán los deseos de cada uno de los habitantes de Night City.

Mientras que la primera entrega del anime de Cyberpunk Edgerunners se ubicó como una precuela a Cyberpunk 2077, desarrollándose la historia de David Martínez en el 2075-2076, ahora la segunda temporada fungirá como cierta secuela, ubicándose después de la historia del videojuego y su expansión Phantom Liberty, específicamente en los años 2077-2080.

¿'D' usará el Relic de Johnny Silverhand en Cyberpunk Edgerunners 2?

A partir del lanzamiento del tráiler 2 de Cyberpunk Edgerunners comenzó a surgir la teoría de que 'D' podría estar en posesión del famoso Relic de Arasaka que contiene el engrama de Johnny Silverhand, y es que se ve perfectamente que él le quita un relic a un cuerpo ya inerte y se lo implanta. Sin embargo, recordemos que el chip de Arasaka que utilizó V en Cyberpunk 2077 se trataba de uno completamente experimental, y distinto a los que salieron al mercado, tal como lo ha explicado el creador de contenido 'Lechian' a través de su cuenta de TikTok.

Por la forma y el color que se ve en los avances oficiales, es casi imposible confirmar que ese Relic sea el 2.0. Por lo que habría que esperar a ver cómo se desarrolla la historia de este personaje para poder conocer por qué o para qué aparece ese chip en el tráiler.