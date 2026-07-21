Spoiler Alert: Cyberpunk: Edgerunners: Guionista lanza fuerte advertencia: “No se encariñen con ningún personaje”

Recientemente, los fans de Cyberpunk han encendido las alertas, pues durante la Anime Expo, Bartosz Sztybor, guionista de Cyberpunk: Edgerunners, donde dirimimos que la versión “2” contará con una historia completamente independiente de lo que ya conocíamos. Pero el mensaje que encendió las alertas fue cuando advirtió que nadie debería encariñarse mucho con los personajes.

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¿Qué dijo Bartosz Sztybo sobre Cyberpunk: Edgerunner 2

Bartosz Sztybor, guionista del grupo, señaló recientemente dentro de la Anime Expo, Bartosz Sztybor, que nadie debería encariñarse mucho con los personajes, pues encendiendo todas las alertas al advertir también que la nueva entrega presentará un tono más oscuro y emocional que la primera entrega.

"No se encariñen con ningún personaje". Y si viste Cyberpunk: "Edgerunners, sabes perfectamente por qué…" . Señalo Bartosz Sztybor.

¿Qué se sabe sobre Cyberpunk: Edgerunners 2?

Hasta el momento y de manera oficial se ha advertido que Cyberpunk: Edgerunners 2 se estrenará de manera oficial dentro del cuarto trimestre del 2026, de manera exclusiva dentro de la plataforma líder de streaming. Además, la producción ha confirmado que la historia será completamente independiente de la que ya conocíamos y contará con 10 episodios. Con esto se confirma que por ahora se ha dejado cerrado el arco de David Martínez y Lucy.

La nueva trama de Cyberpunk: Edgerunners 2 se centrará en los siguientes personajes:

Weak (Wick Kinsle): Edgerunner veterano y retirado que vive bajo la sombra de su pasado y quien, a pesar de intentar ser un mentor para el grupo, sufre los estragos de la ciberpsicosis.

Dee (D): Netrunner letal perteneciente a la nación de la serpiente, la cual llega a Night City en búsqueda de venganza sobre aquellos que masacraron su clan.



en búsqueda de venganza sobre aquellos que masacraron su clan. Roman Kasx (Carax): Este joven reportero callejero y cinéfilo intenta documentar historias reales para revivir el cine clásico. Capturando el contraste de la ciudad.

Con esta advertencia, los fans de la saga han comenzado a especular sobre el futuro y destino de la nueva banda.