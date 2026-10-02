Si buscas una producción musical para ver este 2 de octubre o durante el fin de semana, Stray Kids: The dominATE Experience es ideal, ya que está disponible en HBO Max, al igual que la película que obtuvo 10 nominaciones y ganó 3 Oscar en 2025. El largometraje reúne imágenes de dos presentaciones con entradas agotadas en el SoFi Stadium de Los Ángeles, concierto de KPop que todo fan debe ver ya mismo.

La propuesta para ver en familia o pareja combina un concierto y un documental durante 146 minutos, bajo la dirección de Paul Dugdale y segmentos documentales a cargo de Farah X. La producción estuvo a cargo de Live Nation Studios y contó con distribución internacional de Universal Pictures, pero si quieres disfrutar de una serie, en HBO Max está disponible una que recibió 9 nominaciones a los premios Emmy 2026 y que es considerada la reinvención de Don Quijote y Sancho Panza.

Hoy en HBO Max: una película de concierto de KPop que toda fan debe ver ya mismo|Prime Video

Lo que debes saber de la película de HBO Max

El material principal de la película procede de los conciertos con entradas agotadas que Stray Kids ofreció en el SoFi Stadium de Inglewood, California, durante el cierre de su gira mundial dominATE.

El repertorio incluye canciones como “MOUNTAINS”, “Thunderous”, “District 9”, “Back Door”, “Chk Chk Boom”, “DOMINO” y “God’s Menu”. También aparecen las presentaciones de unidades formadas por dos integrantes, con “Truman”, “Burnin’ Tires”, “ESCAPE” y “CINEMA”.

La segunda parte del espectáculo incorpora temas como:



“GIANT”

“Walkin on Water”

“S-Class”

“Lonely St.”

“Cover Me”

“TOPLINE”

“LALALALA”

“MEGAVERSE”

“MANIAC”

“SUPER BOARD”

"I Like It”

“My Pace”

“Blind Spot”

“Stray Kids”

“MIROH”

“Chk Chk Boom”.

El concierto, disponible en HBO Max

La cinta llegó originalmente a las salas mexicanas el 5 de febrero de 2026, con distribución de Universal Pictures. Cinépolis y Cinemex programaron funciones especiales y formatos premium, entre ellos IMAX y ScreenX, para reproducir en pantalla grande las actuaciones registradas en California.

Pero ahora se encuentra disponible para la audiencia mexicana a través de HBO Max, por lo que es momento de ver uno de los mejores conciertos de la agrupación surcoreana, la cual tiene millones de fans a lo largo del mundo.