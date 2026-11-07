El universo de HUNTRIX ofrece distintos elementos visuales que puedes aprovechar en proyectos de papelería y manualidades. Rumi destaca por su cabello morado, sus atuendos de estrella musical y su doble identidad como cazadora de demonios, los cuales vienen en estos 4 stickers originales, tales como Jinu Saja Boys.

Netflix explica que el diseño visual de los personajes combina referencias de moda, colores y elementos de la cultura coreana, los cuales puedes comprar en el mercado, al igual con estas 4 tarjetas de Saja Boys tipo fotografía para tu colección de KPop Demon Hunters. Cabe destacar que en estas opciones utilizan vinilo resistente al agua, otras incorporan detalles holográficos o efectos de brillantina.

4 ideas de stickers originales de Rumi para decorar lo que quieras como una verdadera fan de KPop Demon Hunters 4 ideas de stickers originales de Rumi para decorar lo que quieras como una verdadera fan de KPop Demon Hunters (IA)

Stickers originales de Rumi

1. Rumi estilo chibi: Una alternativa es el diseño de SibbyKreations, disponible en Etsy, que presenta una ilustración individual de la protagonista con una estética caricaturesca. La pieza mide aproximadamente 3 pulgadas de alto por 1.5 pulgadas de ancho, equivalentes a 7.6 por 3.8 centímetros, y utiliza vinilo mate. Este formato funciona para quienes buscan una ilustración pequeña que puedan colocar en una agenda, una computadora portátil o una carpeta.

2. Rumi holográficos: Si buscas una ilustración que incluya a dos personajes, TesseractsStudio ofrece una alternativa con Rumi y Jinu. El diseño representa una escena romántica inspirada en el desenlace de la película What It Sounds Like, con el cabello de la protagonista y el alma del personaje masculino unidos en forma de corazón.

3. Pegatinas de Rumi: Redbubble cuenta con una ilustración de kizographer que combina dos elementos asociados con la protagonista: su faceta de estrella musical y su gusto por el ramen. El diseño lleva el nombre de Ramyeon/Ramen con sabor a superestrella de Rumi y está disponible como calcomanía con diferentes tamaños y acabados. El precio es de 2.69 dólares estadounidenses, con dimensiones aproximadas de 2.9 por 3.2 pulgadas.

4. Rumi con brillantina: Otra opción es elegir ilustraciones con acabados especiales, como el modelo de Leandrawwz que incorpora detalles reflectantes sobre una representación individual de la cantante. Su precio es de 5 dólares y el fabricante describe el material como vinilo resistente al agua.