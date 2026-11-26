Si eres fan del anime japonés y buscas una historia llena de drama, amor, misterios y conspiraciones, definitivamente ‘Los diarios de la boticaria’ es para ti. El anime de Natsu Hyūga, disponible en Crunchyroll ya cuenta con su tercera temporada en la plataforma y en esta ocasión los actores de doblaje Desireé González y Diego Becerril quienes dan vida a los personajes de Maomao y Jinshi, respectivamente, compartieron en entrevista exclusiva con Azteca 7 detalles de sus personajes.

Los diarios de la boticaria: ¿De qué trata el anime japonés de Natsu Hyūga?

Esta historia sigue a Maomao, una joven inteligente, curiosa y experta en temas de medicina, quien es secuestrada y vendida como sirvienta al palacio imperial, lugar en donde sus conocimientos la harán descubrir misterios y diversas conspiraciones. Sin embargo, en esta historia también aparece Jinshi, un eunuco que resulta encantado por la joven y la involucra en diversos casos a resolver. La construcción de los personajes está construida de una manera que más de una persona va a identificarse con algún aspecto de los personajes.

Por otro lado, el guión conserva un tono de drama histórico sin perder el sentido del humor y los toques de suspenso y misterio por los que el público quedará enganchado desde el primer episodio. Por otro lado, además de la narrativa, guión, banda sonora y efectos que cautivan, nivel visual, la animación resulta sumamente llamativa debido a la paleta de colores y cada detalle cuidado.

Desireé González y Diego Becerril hablan sobre su participación en el doblaje español de ‘Los diarios de la boticaria’ del anime japones, de Crunchyroll

Los actores de doblaje Desireé González y Diego Becerril compartieron en entrevista para Azteca 7 detalles de los personajes a los que dan voz en ‘Los diarios de la boticaria’; Maomao y Jinshi, respectivamente. Respecto a los retos que enfrentaron para mantener la esencia del guión original a la traducción en español Desireé expresó que contaron con una excelente traductora, algo que benefició mucho en su participación; por otro lado, Diego mencionó que uno de sus retos más grandes fue la interpretación ya que uno de los objetivos del doblaje es mantenerse fiel al guión original.

Ahora bien, Disireé mencionó que uno de los puntos débiles de su personaje dentro de la historia es que es muy “empática” algo que dentro de la narrativa puede jugarle en contra a Moamoa ya que termina priorizando a otros personajes. Por su parte, Diego hizo referencia a que Jinshi, personaje al que da voz, suele tenerlo todo; privilegio, belleza, inteligencia y poder, sin embargo no resulta del encanto de Moamoa por lo que termina sin su atención, algo que es un golpe para el personaje. El destacado actor de doblaje también mencionó que si pudiera resolver un misterio del palacio imperial con un personaje, definitivamente sería con Maomao ya que a ella “le gira mejor la ardilla”, expresó.

Por otro lado, respecto a la relación que Maomao y Jinshi mantienen en la historia, Desireé mencionó que esta es nula o bien muy limitada ya que la protagonista fue comprada por su parte Diego mencionó que el personaje de Maomao termina teniendo más control ya que Jinshi ha caído ante sus encantos.

Definitivamente no te puedes perder este anime por Crunchyroll, el cual cuenta con tres temporadas; disfrutarás de una historia sensacional que te atrapará desde el primer instante y donde junto a los personajes irás resolviendo grandes misterios.