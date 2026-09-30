Los Diarios de la Boticaria, temporada 3: fecha y hora de estreno de TODOS los episodios en Crunchyroll

Uno de los animes más aplaudidos y únicos de la última década está de regreso. Este fin de semana llega a las pantallas de Crunchyroll la temporada 3 de Los Diarios de la Boticaria, serie que sigue a Maomao, una joven inteligente, con amplio conocimiento en el mundo de las hierbas medicinales y venenosas, que es secuestrada y vendida como sirvienta al harén imperial en una China ficticia.

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¿De qué trata Los Diarios de la Boticaria y en qué se quedó la segunda temporada?

Los Diarios de la Boticaria sigue la historia de Maomao, una joven y astuta boticaria, criada en el barrio rojo, que es secuestrada y vendida como sirvienta al harén imperial. Gracias a su fascinación por la medicina y las plantas venenosas, logra resolver la misteriosa dolencia de cientos de niños, lo que termina por llamar la atención de Jinshi, un eunuco de alto rango que la nombra su probadora de venenos personal.

Esta situación hace que Maomao se involucre en intrigas del palacio, dramas de la corte y hasta conspiraciones imperiales, a la par que su atracción por Jinshi va creciendo. [SPOILER] La segunda temporada termina con un Jinshi herido, resultado de la rebelión del Clan Shi, además de que se revela públicamente su identidad como el príncipe Ka Zuigetsu. Al final, Maomao regresa a su vida como boticaria en el Distrito del Placer. No obstante, en una última escena, Jinshi la visita, lo que deja una gran incógnita para esta nueva entrega: ¿Su relación prosperará o tendrán que enfrentarse a más desafíos?

Fecha y hora EXACTA de estreno de Los Diarios de la Boticaria, temporada 3, en Crunchyroll

La tercera temporada de Los Diarios de La Boticaria estará compuesta por un total de 24 episodios, divididos en dos partes. La primera parte, es decir los primeros 12 capítulos, se estrenarán en la plataforma de Crunchyroll este viernes, 2 de octubre, a las 8:00 a.m. (hora del centro de México); mientras que la segunda, que abarca del capítulo 13 al 24, tendrá su estreno en el mismo sitio hasta abril de 2027. La fecha exacta aún está por confirmarse.