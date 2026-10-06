“Necesito parar”: Togashi, autor de Hunter x Hunter. Pone en pausa su trabajo y preocupa a sus fans

En las últimas horas, Yoshihiro Togashi, autor de Hunter x Hunter, ha encendido las alertas entre sus fans, después de que el creador anunciara desde su perfil personal de (x) antes Twitter que dejaría de aceptar nuevos trabajos una vez que concluya su actual trabajo, esto debido a problemas relacionados con su salud física y mental.

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¿Qué fue lo que dijo Yoshihiro Togashi, mangaka de Hunter x Hunter, sobre su pausa por salud mental?

Desde su perfil personal en redes sociales, Togashi reveló oficialmente el motivo detrás de su nueva pausa dentro de Hunter x Hunter, la cual no se debe a su condición de lumbalgia crónica, sino a una severa acumulación de problemas de salud mental derivados de la presión de la industria del anime.

心身の不調が重なり、現在お受けしている依頼を最後に、今後は締切がある仕事の依頼を全てお断りして自身の原稿作成を優先する事にしました。 原稿作成が再開しましたら又こちらで 発表します。 — 冨樫義博 (@Un4v5s8bgsVk9Xp) October 5, 2026

Por ello, el creador del afamado anime tomó la decisión de proteger su bienestar psicológico, anunciando que rechazará cualquier colaboración o encargo externos que tengan fecha límite, esto debido a que dará prioridad a los borradores de la historia del anime exclusivamente a su propio ritmo y sin presiones externas.

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de Yoshihiro Togashi, creador de Hunter x Hunter?

De manera oficial se ha dado a conocer que el mangaka, Yoshihiro Togashi, padece de dificultades crónicas graves relacionadas con la columna vertebral, condición que le genera un fuerte dolor de espalda, situación que de manera extraoficial le impide sentarse en una silla o realizar cualquier tipo de actividad diaria, lo que le ha llevado incluso a dibujar acostado bocarriba.

¿Qué se sabe sobre el final de Hunter x Hunter?

Hasta el momento, se sabe que Yoshihiro Togashi tiene planeados tres escenarios diferentes para el cierre de su famoso anime Hunter x Hunter, los cuales serán diferentes a medida que los experimente el público. No obstante, es importante advertir que el mangaka también reveló un final más, el cual se presenta como el desenlace oficial si es que el creador llega a perder la vida antes de concluir la obra por su cuenta.