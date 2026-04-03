¡Una edición más de los Anime Awards llegó! Como es tradición desde 2017, Crunchyroll se prepara para una nueva ceremonia que reconocerá lo mejor de la animación japonesa, siendo el galardón a “Anime del Año 2026” el más importante de la noche. A continuación te compartimos todos los nominados en dicha categoría y las plataformas en dónde los puedes ver.

Anime Awards 2026: ¿Dónde ver los animes nominados a “Anime del Año”?

Los nominados a “Anime del Año” en los Anime Awards son: DAN DA DAN - Temporada 2, Gachiakuta, My Hero Academia - Temporada Final, Takopi’s Original Sin, The Apothecary Diaries - Temporada 2 y The Summer Hikaru Died. Todas las producciones están disponibles en Crunchyroll en México, a excepción de la última animación, que sólo se encuentra en streaming.

DAN DA DAN - Temporada 2

Basado en el manga de Yukinobu Tatsu, DAN DA DAN sigue la historia de Momo, una estudiante que proviene de una familia de médiums, que conoce a Okarun, un joven obsesionado con lo oculto, especialmente los extraterrestres. Sus creencias opuestas despiertan cierta rivalidad. No obstante, sus habilidades los llevarán a unir fuerzas para enfrentarse a diversos fenómenos paranormales.

Gachiakuta

Basado en el manga de Kei Urana, Gachiakuta se desarrolla en una ciudad de ricos, donde la gente desecha tanto basura como personas. En este contexto, Ludo es acusado de asesinato y arrojado al Abismo; lo que lo obliga a usar su nuevo poder para combatir bestias de basura, mientras crece su sed de venganza.

My Hero Academia - Temporada Final

La temporada final de My Hero Academia, uno de los animes más queridos de los últimos años. Esta obra sigue la historia de Izuku Midoriya, un joven que aspira a ser un héroe en un mundo donde casi todos nacen con un Don, menos él.

Takopi’s Original Sin

Takopi’s Original Sin sigue la historia de Takopi, un pulpo que llega a la Tierra con la misión de llevar felicidad. Al llegar conoce a Shizuka Kuze, una pequeña que ha sido marcada por una vida llena de dolor y sufrimiento, lo que pone a prueba su propósito inicial.

The Apothecary Diaries - Temporada 2

La segunda temporada de The Apothecary Diaries sigue con la historia de Maomao, la joven boticaria que se ve envuelta en misterios de la corte imperial debido a su gran conocimiento en el mundo de la medicina. En esta nueva entrega, sus habilidades son puestas a prueba una vez más.

The Summer Hikaru Died

Tras un extraño suceso en las montañas, Yoshiki comienza a notar que su amigo Hikaru ya no es el mismo. Si bien su apariencia no ha cambiado, hay algo en él que no es normal. Ahora, Yoshiki tendrá que enfrentarse a la convivencia con una presencia que no debería existir.

¿Cuándo son los Anime Awards 2026?

Los Anime Awards 2026 se llevarán a cabo el próximo 23 de mayo, en vivo, desde Tokio, Japón. Las votaciones para elegir a los ganadores ya se encuentran abiertas en el sitio oficial de Crunchyroll. El último día para votar es el 15 de mayo.

¿Cómo y dónde ver los Anime Awards 2026?

Como ya es tradición, la gala podrá seguirse completamente en vivo a través del sitio web oficial de Crunchyroll y sus respectivos canales de Youtube y Twitch.