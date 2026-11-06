10 caricaturas de los 90 que marcaron la infancia de toda una generación

Los niños de los 90 crecieron con todo tipo de caricaturas, personajes que se encargaron de marcarlos y dejarles grandes recuerdos de su infancia, haciendo que al día de hoy cada uno de ellos sean recordados. Por eso te vamos a detallar cuáles son las series animadas que marcaron a toda una generación de niños.

10 caricaturas de los 90 que marcaron la infancia

Rugrats: Aventuras en pañales (1991)

Serie animada que nos cuenta las aventuras de unos bebés en un mundo de adultos, donde vemos la imaginación de los niños en sus aventuras para entender todo lo que les rodea. Debido a su gran éxito, en el 2003, se estrenó la serie de los Rugrats crecidos, donde vemos a los pequeños en su etapa de pre adolescentes.

¡Oye, Arnold! (1996)

Arnold, un niño que se caracteriza por su “cabeza de balón”, donde vemos su vida que mantiene con sus abuelos en una pensión comunitaria, aunque tuvo varios capítulos divertidos, se destacó por tocar temas profundos sobre diferencian entre clases, soledad y abandono. Uno de los personajes memorables era Helga, ruda con el niño pero que escondía un profundo amor por él.

Dragon Ball Z (1989)

La segunda parte del manga de Dragon Ball, en el que los usuarios se encuentran con nuevas historias y enemigos, pero toda la acción es protagonizada por Son Goku junto a Piccolo, Gohan y personajes que son reconocidos por sus fans de los 90 y de otras generaciones.

El Laboratorio de Dexter (1996)

Una de las caricaturas más famosas, ya que se encarga de combinar la ciencia ficción y la comedia infantil, donde vemos a Dexter, un niño de cabello naranja tener una enorme inteligencia, transformando toda su habitación en un laboratorio, pero recibiendo constantemente la visita de Dee Dee, su hermana curiosa que pone en riesgo sus experimentos.

caricaturas de los 90 Las caricaturas de los 90 marcaron a una generación completa. Foto: Prime Video

Pokémon (1997)

Otra serie animada que se ha encargado de marcar a toda una infancia de los 90, en el que seguimos el viaje de Ash, Brock y Misty, que a lo largo de su viaje adquieren habilidades para ser entrenadores Pokémon.

Animaniacs (1993)

Serie en la que vemos a Yakko, Wakko y Dot, hermanos que al ser tan incontrolables fueron encerrados en la torre de agua que hay en los estudios de Warner Bros, logrando salir de ahí y generando todo un caos, usando la sátira y el humor con situaciones del momento, marcando a toda una generación.

Las Chicas Superpoderosas (1998)

Aunque fue una de las caricaturas que salió en los últimos años de los noventas, marcó a toda una infancia, donde 3 pequeñas superheroínas fueron creadas por un científico, quienes logran luchar con los villanos y poner a salvo a los habitantes de Saltadilla.

Batman: La Serie Animada (1992)

Una serie en la que reviven el cómic de DC Comics de Batman, dándole vida a sus personajes emblemáticos y villanos con un estilo de animación reconocido. Trayendo todas las batallas que se viven en Ciudad Gótica, viendo la llegada de Harley Queen, Robin, Batichica, El Guasón, Gatúbela, entre otros.

Pinky y Cerebro (1995)

Pinky y Cerebro fueron populares por salir en pequeñas cápsulas con los Animaniacs, pero al final logró tener su propia serie animada, viendo a los ratones de laboratorio, mientras Cerebro busca todo tipo de planes para dominar el mundo, Pinky se encarga de acompañar a su amigo en todo momento.

caricaturas de los 90 Hay caricaturas de los 90 que son entrañables. Foto: HBO Max

X-Men (1992)

Por último, tenemos la serie animada en la que se reviven las batallas de los mutantes, quienes hacen lo posible para proteger a los habitantes de los villanos, trayendo a personajes cómo Jean Grey, Rogue, Cíclope, Wolverine, entre otros.