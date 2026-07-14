5 caricaturas perfectas para niños que están a punto de convertirse en hermanos mayores

La llegada de un nuevo integrante a la familia puede llegar a ser un cambio enorme para muchos pequeños. Es normal que para ellos sea complicado y empiecen a surgir preguntas como “¿me seguirán queriendo igual?” o “¿qué pasa si el bebé ocupa toda la atención?”. Si te encuentras en esta encrucijada, te recordamos que los especialistas en desarrollo infantil recomiendan hablar del tema con anticipación y apoyarse en cuentos, juegos y programas que permitan a los pequeños identificar sus emociones. Es por eso que estas 5 caricaturas para niños pueden ayudar incluso a que tu hijo o hija genere esa emoción por la llegada de un nuevo hermanito.

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5 caricaturas para niños que pueden ayudarte a preparar a tu hijo para la llegada de un nuevo hermanito

Estas son cinco caricaturas para ver en compañía de tus hijos pequeños y despejar sus dudas, e incluso emocionarlos con la llegada de un nuevo miembro a la familia:

1. Bluey: la importancia de crecer en equipo

Poner esta serie infantil en primer puesto no es casualidad. Esta serie entiende a la perfección las emociones infantiles. A lo largo de sus episodios, Bluey y Bingo demuestran cómo dos hermanas pueden ser muy diferentes, y aun así ser de lo mejor juntas y apoyarse mutuamente. Además, la caricatura les enseña que compartir a mamá y papá no significa recibir menos amor, sino aprender nuevas formas de convivir.

|Panadería

2. Peppa Pig: descubrir que un hermanito también puede ser un gran compañero

Desde el principio, la caricatura nos retrata la relación de Peppa con su hermanito George. Aunque frecuentemente discuten por juguetes o juegos, siempre demuestran que ser hermanos también los convierte en los mejores amigos y que juntos siempre podrán vivir aventuras. Esta caricatura es perfecta para retratar la vida familiar y se logrará identificar con facilidad.

|Hasbro Entertainment/Karrot Animation

3. Daniel Tigre: entender y expresar las emociones

Daniel Tigre destaca por enseñar inteligencia emocional mediante canciones sencillas y situaciones familiares. En varios de sus episodios deja en claro que en la familia es muy importante hablar y expresar nuestras inquietudes con nuestros seres queridos. Es una herramienta perfecta para que ellos entiendan sus sentimientos y los puedan transmitir a sus padres para resolverlos juntos.

|Fred Rogers Productions

4. Puffin Rock: aprender a cuidar sin dejar de jugar

Aquí los más pequeños disfrutarán las aventuras de Oona y su hermanito Baba. Oona es un personaje que a lo largo de su historia aprenderá a proteger y acompañar a su hermano menor, a la par que descubre que es alguien con quien puede divertirse y explorar el mundo respetando las diferencias de cada uno.

|Dog Ears/Penguin Random House

5. Trash Truck: una amistad que enseña empatía y cuidado

Esta caricatura en específico no habla sobre hermanos, pero resulta útil porque les habla sobre temas de cooperación y el valor de compartir. Esto es algo muy útil para niños que van a tener que "compartir" la atención de sus padres con alguien más.