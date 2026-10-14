4 capítulos de la caricatura infantil de Bluey que enseña que las cosas más simple de la vida son las más divertidas
Bluey: Estos son algunos de los mejores capítulos para todos los niños y adultos.
Seguramente ya conoces la caricatura infantil de Bluey, pues desde que llegó a México en el año 2020 nos ha dado capítulos que han conectado de gran manera con los niños e incluso con adolescentes y adultos, pues sus mensajes y lecciones siempre invitan a la reflexión de una manera sencilla y óptima.
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Dentro de estos grandes capítulos, te compartiremos algunos sobre esta serie para niños que hablan sobre la felicidad y buenos momentos que pueden traer las pequeñas cosas, así como la simpleza del día a día y las personas que nos rodean.
Capítulos de Bluey que hablan sobre disfrutar las pequeñas cosas de la vida
Porque las mejores cosas de la vida siempre vienen de las personas que más queremos, estos son algunos de los capítulos de Bluey que enseñan a disfrutar de cada momento:
- Abuelo: Bluey y Bingo van con su mamá a visitar a su abuelo Mort quien se encuentra recuperándose de un problema de salud, aunque dada la naturaleza de las niñas, ellas quieren jugar y finalmente este ignora el reposo para jugar con sus nietas en el bosque, dejando un momento que todos atesorarán por siempre, aunque finalmente Mort cuida de su salud pensando en el futuro.
- Globo Arriba: Las niñas únicamente tienen un globo, así que a Chilli se le ocurre que pueden jugar entre ellas a no dejarlo caer, siendo que algo tan simple les da mucha diversión, sobre todo cuando Bandit, su papá se suma para poner obstáculos y que sea un poco más desafiante.
- Descanso: La familia de Bluey sale de vacaciones y Chilli, su mamá, intenta descansar aunque en realidad no sabe cómo hacerlo, pues el día a día la mantiene en un estado de alerta, mientras que por otro lado Bluey y Bingo se quedan a jugar en la habitación en donde juegan a relajarse y pasar días con completa calma.
- El arroyo: Bluey está aburrida que está de jugar a lo mismo, por lo que la llevan junto a sus amigos a jugar a un nuevo lugar, en donde debe de poner a prueba su capacidad de probar retos distintos y aunque esto le incomodaba, finalmente terminó por mostrarle cosas que le gustaron, superando sus miedos y disfrutando de los cambios.