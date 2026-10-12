7 capítulos de La Casita del Horror de Los Simpson que SÍ dan miedo, para maratonear este Halloween

En estas fechas las personas aprovechan para ver todo el contenido posible relacionado con el Halloween. Y una tradición entre los fanáticos de esos días y de las series animadas, es disfrutar de los especiales de La Casita del Horror de Los Simpson. Por eso aquí se te indica cuáles son los mejores episodios llenos de humor, homenajes y sátiras al estilo clásico de los pobladores de Springfield.

¡Esto es lo que verás en el estreno de la quinta temporada de Lotería del Crimen!

¿Qué es La Casita del Horror de Los Simpson?

Aunque ya es una festividad que se puede catalogar como internacional, se sabe que en los Estados Unidos el Halloween tiene un peso enorme en la cultura. Por ello, programas como Los Simpson han hecho de sus especiales toda una tradición. La Casita del Horror sale en fechas cercanas al 31 de octubre y se divide en tres pequeñas historias donde la familia vive situaciones relacionadas al terror, misterio, suspenso o ciencia ficción. Se consideran capítulos fuera del canon, pues los personajes terminan en situaciones extremas, mismas que no tiene continuidad con la serie original.

¿Cuáles son los mejores capítulos de La Casita del Horror de Los Simpson?

1.- Temporada 2, Capítulo 3 - Todo tiene un inicio y La Casita del Horror tuvo su primera aparición con Bart y Lisa contando historias de terror en una casa del árbol. Marge advierte al estilo de Frankestein que manden a sus hijos a dormir, para luego presentar un capítulo con referencias a El Cuervo de Edgar Allan Poe, Demon Knight To Serve Men y The Amityville Horror.

2.- Temporada 34, Capítulo 5 - Ya avanzados en el desarrollo de la serie y una crítica tremenda a la baja calidad que esas temporadas ofrecieron en general, Los Simpson presentan una sólida parodia (aquí todo el capítulo es una historia) de It con Krusty como el payaso maldito. Allí persigue a Marge, Homero, Moe, Carl y El hombre de las historietas en su etapa de pre-adolescentes.

3.- Temporada 14, Capítulo 1 - Aquí se inician las historias con el espíritu de Maude Flanders presente y con Homero multiplicándose para no hacer sus tareas. Lisa promueve el desarme en Springfield y el Dr. Hibbert tiene una isla de fenómenos. El capítulo tiene reflexiones sobre temas sociales-políticos que resultan interesantes.

4.- Temporada 3, Capítulo 7 - Volviendo a la magia de los primeros especiales de La Casita del Horror… Homero, Lisa y Bart ignoran las advertencias de Marge respecto a no comer muchos dulces por las pesadillas. Precisamente cada uno vive su propio horror en los sueños, con monos mágicos, traumas de la infancia y jefes malvados experimentando con sus empleados.

5.- Temporada 6, Capítulo 6 - Este episodio es el mejor calificado en sitios como IMBD, donde se parodian clásicos como El Resplandor, A Sound of Thunder y Soylent Green. Un especial de Halloween lleno de películas de asesinatos, consecuencias de viajes en el tiempo y alumnos cocinados por sus maestros en la Escuela Primaria de Springfield.

6.- Temporada 10, Capítulo 4 - El capítulo inicia con ciertas burlas hacia FOX y así se pasa a una parodia de The Omega Man con Homero sobreviviendo a una bomba nuclear. Después Bart se convierte en una criatura donde la mitad es una mosca y al final... Marge, Patty y Selma son brujas con la intención de cocinar niños del pueblo.

7.- Temporada 7, Capítulo 6 - Probablemente esta sea La Casita del Horror más reconocida por todos. Entre sus aventuras, Homero termina en la tercera dimensión y también se lanza la icónica frase de: “Más Despacio, Cerebrito”. Además, Willy El Conserje se convierte en Freddy Krueger.