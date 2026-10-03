“Como agua para chocolate’” va por Serie del Año y suma dos nominaciones más: ¿De qué se trata?

Recientemente se dio a conocer que la serie de Como agua para chocolate recibió tres nominaciones en los ZYN Premios Rolling Stone en Español 2026, incluyendo una nominación como Serie del Año; además, Azul Guaita e Irene Azuela fueron nominadas a Actuación del Año en Serie. ¿Pero de qué se trata?

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¿De qué trata la serie "Como Agua para Chocolate" ?

La serie de "Como Agua para Chocolate" , narra la historia de Tita de la Garza, una joven que vive atrapada por una estricta tradición familiar que le prohíbe casarse para poder cuidar a su madre hasta la muerte, situación que la obliga a renunciar a su gran amor, Pedro Muzquiz. Tras estos eventos, Tita encuentra dentro de la cocina tradicional mexicana una vía de escape mágica para canalizar sus deseos, dolores y pasiones prohibidas, lo que provoca que quienes consuman sus platillos experimenten sentimientos sobrenaturales.

¿Qué se sabe sobre las nominaciones de "Como Agua para Chocolate" como Serie del Año por Rolling Stone en Español?

De manera oficial se dio a conocer que la serie de HBO Max, basada en la novela homónima de la escritora mexicana Laura Esquivel, publicada en 1989, fue nominada en al menos tres ocasiones por los Premios ZYN Rolling Stone en Español 2026, incluyendo Serie del Año y candidaturas para las actrices Azul Guaita e Irene Azuela, para mejores actuaciones en serie. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el anuncio de los ganadores será dado el próximo 25 de noviembre del año en curso.

¿Contra quién compite "Como Agua para Chocolate" por mejor serie en los Premios ZYN Rolling Stone en Español 2026?

Dentro de la categoría de Serie del Año en los ZYN Premios Rolling Stone en Español 2026, "Como Agua para Chocolate" , compite contra: Cien años de soledad, Accidente, Las Azules, Las muertas, La casa de los espíritus y VGLY.