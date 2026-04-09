ÚLTIMA HORA: The Rolling Stones estrenaría nuevo álbum y estaría a horas de su estreno

Recientemente, el legendario grupo británico volvió a encender las alertas tras darse a conocer el lanzamiento de “Foreign Tongues”, su nuevo álbum de estudio que funcionaría como sucesor de Hackney Diamonds. De acuerdo con lo mencionado por el periodista Julian Ruiz en PyD, el proyecto ha estado listo desde hace tiempo, pero recibió ajustes finales para perfeccionar su sonido antes de su lanzamiento oficial, el cual estaría pensado para salir al público el próximo 11 de abril del 2026.

Ahora lee: OFICIAL: Anuncian cierre vial en el Centro de Cuernavaca del jueves 9 al domingo 12 de abril

“Mr. Charm”, el posible primer sencillo del disco

El sencillo “Mr. Charm” podría ser el primer adelanto del álbum, el cual ha generado gran expectativa entre los fanáticos de la mítica banda liderada por Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood. Esta noticia se suma a las especulaciones crecientes sobre la posible gira que iniciará la agrupación tras el cambio de imagen de su página oficial, aunque es importante señalar que no se tiene hasta ahora información sobre nuevos conciertos o tours.

El misterio de “The Cockroaches” que intrigó a los fans

Dentro de la conversación digital, las expectativas aumentaron tras la aparición de un mensaje y código QR relacionado con “The Cockroaches”, una campaña que ha despertado teorías entre los seguidores. Para algunos, esto apunta a una estrategia promocional similar a proyectos anteriores, lo que apunta a que el anuncio oficial podría darse muy pronto.

¿Podría ser el último álbum de la banda?

Algunos rumores señalan que este proyecto podría marcar un momento histórico dentro de la ya legendaria banda, pues a pesar de que nada está confirmado, el contar con nuevo material y una posible gira ha comenzado a encender todas las alertas en países como México, en donde en las últimas semanas se han vivido conciertos de talla mundial, como lo demostró AC/DC el pasado 7 de abril.

Es importante señalar que hasta ahora tanto el lanzamiento del nuevo material como la posible gira se mantienen solo en especulaciones y será solo hasta el 11 de abril del año en curso que se podrá saber si se cumple o no la tan esperada noticia.