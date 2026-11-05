Doctora Lucía Temporada 3: Link libre para ver GRATIS y por internet la nueva temporada con Marimar Vega, Ana Layevska e Itatí Cantoral

Si al igual que nosotros amas las series de suspenso y que estén cargadas de realismo mágico, probablemente ya conoces a Dra. Lucía, quien por varios años ha eclipsado la televisión mexicana.

Actualmente esta producción se encuentra en su tercera temporada y como buena noticia para ti, te contaremos cómo puedes verla en línea y de manera gratuita con este link complemente libre, además de que puedes revivir los capítulos en el sitio web oficial de TV Azteca, en la sección de Azteca 7.

¿A qué hora pasa Doctora Lucía?

Es importante que sepas que esta nueva temporada estará llegando hasta ti en punto de las 9:30 pm de lunes a jueves, (a excepción por los días que haya partidos de fútbol entre semana).

Retomando toda la narrativa que ha trabajado en la primera y segunda temporada, la nueva entrega de la Dra. Lucía ha llegado para llevar el drama y la emoción de lo que sucede en el Hospital Matilde Montoya más allá.

¿Qué pasó en la nueva temporada de Dra. Lucía?

Tras el terrible accidente que tuvo Lucía, logró despertar del coma en el que se encontraba aunque su don extraordinario podría no haber regresado igual… Ante ello tendrá que enfrentar algunos cambios radicales dentro del Hospital Matilde Montoya, pues Santiago y Natalia comienzan operaciones con las que se enriquecen ilícitamente, siendo un terrible riesgo para los pacientes y el equipo que labora.

Mariana se encuentra en prisión luego de haber ignorado el accidente de Lucía, aunque su vida corre peligro, por lo que Patricio hará todo lo posible por sacarla, aunque esto implique involucrar a Lucía.

Reparto de la Tercera Temporada de Dra. Lucía

Esta tercera temporada ha llegado con nuevas caras y otras ya conocidas, por lo que a lo largo de esta entrega podremos ver a:

Miramar Vega - Dra. Lucía Castillo Tovar

Itatí Cantoral - Natalia Cervantes

Ana Layevska - Mariana Esquivel

Carlos Ferro - Patricio Quiroz

Ruy Senderos - Camilo Aviléz

Luisa Rubina - Karina Montiel

Cayetano Arámburo - Jose Luis Velasco

Daniel García - Daniel Luna

Julia Urbini - Lucía Espejo