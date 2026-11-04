Capítulo 21: Lo Invisible: Lucía comienza a replantear las cosas que deben de tomar peso en su vida ¿Hay espacio para el amor?
Tras estos días intensos, Lucía se ha estado recuperando, aunque este tiempo le ha servido para plantear las cosas que deben de figurar en su vida.
Luego de haber tenido días con mucho movimiento, Lucía ha estado recuperándose, aunque este espacio también la ha servido para notar a quienes tiene presente, por lo que ha comenzado a dejar ir lo que por ahora no tiene cómo ser en su vida, pues hay cosas que todavía le esperan.