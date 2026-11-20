Definir qué película o serie poner hoy puede volverse un verdadero desafío cuando el catálogo parece no tener fin. Las plataformas de streaming se han convertido en el entretenimiento de preferencia, pero escoger una producción nos toma bastante tiempo.

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Con tantas opciones repartidas entre distintos servicios y estrenos constantes, decidirse por una sola historia a veces cuesta más de lo esperado. Ahí es donde entra IMDb, un portal de referencia que reúne fichas, opiniones y puntuaciones de millones de espectadores sobre cine y televisión.

Los mejores capítulos de Better Call Saul

Consultar las valoraciones en IMDb resulta muy práctico cuando se busca filtrar opciones y orientarse antes de darle play a una serie o película. Por lo tanto, se puede decir que es una gran guía que acorta el camino en la búsqueda de qué ver.

Dentro de las ficciones mejor valoradas en IMDb figura Better Call Saul, la historia que expande el universo de Breaking Bad y siguió el recorrido de Jimmy McGill hasta convertirse en abogado penalista. Entonces, tomando como guía las notas más altas del público en IMDb, a continuación se detallan los 3 episodios más destacados de la serie:

“Plan and Execution” (Temporada 6, Episodio 7)

Calificación: 9,9/10

El plan armado por Jimmy y Kim contra Howard llega a su punto más alto y desemboca en un desenlace brutal e imprevisible que altera por completo el tono de la recta final.

“Point and Shoot” (Temporada 6, Episodio 8)

Calificación: 9,8/10

Continúa sin respiro lo ocurrido en la entrega anterior, con Lalo Salamanca llevando adelante su jugada decisiva contra Gus Fring y arrastrando a la pareja a un escenario límite.

“Saul Gone” (Temporada 6, Episodio 13)