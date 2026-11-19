La plataforma IMDb (Internet Movie Database) es considerada como la base de datos en línea más grande e influyente del mundo sobre cine, televisión y entretenimiento. En ella se recopila información técnica, elencos, críticas y, fundamentalmente, las puntuaciones de millones de usuarios.

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Con el auge de las plataformas de streaming y la sobreoferta de catálogos digitales, esta plataforma ha cobrado una relevancia estratégica como una verdadera guía para el espectador. Sus calificaciones funcionan como un filtro de calidad confiable y un termómetro que orienta al público sobre qué producciones debe ver.

Los mejores capítulos de The Crown

Entre las series mejor valoradas dentro de este enorme catálogo se destaca The Crown, la superproducción histórica de Netflix creada por Peter Morgan que retrata el reinado de Isabel II. El rotundo éxito de la serie ha llevado a sus seguidores a volcar sus valoraciones en IMDb.

Es por lo señalado que, a continuación, te presentamos cuáles son 3 mejores capítulos de la serie The Crown según las calificaciones de IMDb:

“Aberfan” (Temporada 3, Episodio 3)

Calificación: 9,3/10

Considerado de forma unánime como la obra maestra de la serie, este episodio reconstruye el trágico deslizamiento de escombros de carbón que sepultó una escuela en el pueblo galés de Aberfan en 1966. La entrega destaca por su enorme carga emocional y por el retrato de la contención y posterior vulnerabilidad de la reina Isabel II (interpretada por Olivia Colman) frente al dolor de toda una comunidad.

“Tywysog Cymru” (Temporada 3, Episodio 6)

Calificación: 9,1/10

Este capítulo se centra en el joven príncipe Carlos (Josh O’Connor) y su estadía en Gales para aprender el idioma antes de su investidura oficial como Príncipe de Gales. La crítica y el público celebraron la sensibilidad con la que se aborda su aislamiento dentro de la familia real y la inesperada conexión humana y cultural que logra construir con su tutor nacionalista galés.

“Vergangenheit” (Temporada 2, Episodio 6)