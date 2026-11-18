El entretenimiento actual gira de forma indiscutible en torno a las producciones audiovisuales y las plataformas de streaming. Hoy en día, ver series y películas se ha posicionado como el pasatiempo favorito de millones de personas.

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Mientras se disfrutan os catálogos de las plataformas, algunas series se destacan como La Casa de Papel. Esta producción rompió todas las barreras idiomáticas y culturales, convirtiéndose en una de las ficciones en español más exitosas de todos los tiempos.

Los mejores capítulos de La Casa de Papel

En este marco, para evaluar de forma objetiva la recepción de estas series y películas, millones de espectadores acuden a IMDb (Internet Movie Database) un portal de referencia mundial en donde los contenidos audiovisuales son calificados.

Por todo lo señalado, y manteniendo un puntaje global de 8,2, la serie La Casa de Papel cuenta con episodios específicos que alcanzaron la máxima ovación de los usuarios y que te presentamos a continuación:

La deriva (Parte 3, episodio 8)

Calificación: 9,3/10

Posicionado como el capítulo mejor calificado de toda la historia en el sitio. El clímax de la tercera temporada eleva la adrenalina al máximo durante el asalto al Banco de España, mostrando a la banda en su momento más vulnerable tras el trágico ataque a Nairobi y el dramático cerco sobre Lisboa.

Bella ciao (Parte 2, episodio 6)

Calificación: 9,2/10

El cierre magistral del primer gran atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Este episodio memorable se ganó el cariño del público al combinar la tensión de la huida con el conmovedor sacrificio de Berlín para asegurar el éxito del plan y la supervivencia de sus compañeros.

Una tradición familiar (Parte 5, episodio 10)