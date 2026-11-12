Estos son los 3 mejores capítulos de Breaking Bad según IMDb

Las plataformas de streaming han revolucionado por completo la industria del entretenimiento ya que lograron cambiar la forma en que consumimos contenidos audiovisuales. Su éxito radica en la inmediatez, la posibilidad de ver series y películas a demanda desde cualquier dispositivo y en cualquier momento del día.

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Entre la gran oferta de ficciones que está disponible en las plataformas de streaming, una serie que se destaca por encima del resto es Breaking Bad. Protagonizada por Bryan Cranston y Aaron Paul, esta trama logró convertirse en un fenómeno a nivel mundial.

Los mejores capítulos de Breaking Bad

En esta oportunidad, no solo pondremos de relieve a las plataformas y a la serie Breaking Bad, sino que IMDb (Internet Movie Database) también es protagonista. Se trata de una base de datos enfocada en el cine, la televisión y el entretenimiento en general, donde millones de usuarios califican episodios y películas según sus preferencias.

Según las puntuaciones históricas de IMDb, a continuación presentamos los 3 mejores capítulos de Breaking Bad que lideran con sus calificaciones:

Felina (Temporada 5, episodio 16)

Calificación 9,9 / 10

El esperado epílogo de la trama, en el cual el protagonista vuelve a Albuquerque con el objetivo de resolver asuntos inconclusos y asegurar la libertad de su excompañero.

Cara a cara / Face Off (Temporada 4, episodio 13)

Calificación 9,9 / 10

La impactante culminación del cuarto ciclo, que sella el desenlace del intenso conflicto táctico sostenido entre el químico y el líder narco Gustavo Fring.

Ozymandias (Temporada 5, episodio 14)