Hoy en Amazon Prime: la serie adictiva de solo 6 episodios que está en boca de todos y no debes perderte

Transitamos el último día de septiembre y las series y películas comienzan a renovarse en las plataformas de streaming. Los catálogos le dan la bienvenida a nuevas producciones o aquellas de años atrás que merecen ser vistas una vez más.

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En este marco, Amazon Prime es una de las compañías líderes en este rubro ya que ofrece un catálogo muy nutrido y de calidad. Las series y películas son, en su gran mayoría, producciones propias por lo que tienen su sello particular.

Una serie imperdible

Si estás buscando qué ver antes de que acabe el noveno mes del 2026 o iniciar octubre con una buena historia delante de tus ojos, te contamos que Amazon Prime ofrece una serie que está en boca de todos y no debes perderte.

Se trata de “Day One”, una producción española original de Amazon Prime que fue estrenada en marzo pasado. Esta propuesta tiene una temporada que se compone de solo 6 episodios, con una duración aproximada de entre 40 y 45 minutos cada uno, por lo que es ideal para maratonear.

¿Por qué ver Day One?

“Day One” es un thriller tecnológico en el que “un antiguo prodigio tecnológico convertido en activista anti-tech se convierte en el principal sospechoso de un asesinato. Mientras huye por una ciudad bajo estricta vigilancia, descubre una nueva tecnología que podría poner en riesgo el futuro de la humanidad”, describe Amazon Prime.

La serie es dirigida por Marta Pahissa y Víctor Cuadrado, y protagonizada por Álex González, Alba Planas, Asier Etxeandía, Jordi Mollà, Renata Notni, Iván Massagué y Mireia Oriol. Es una producción destinada a una audiencia mayor de 16 años de edad y cargada de mucho suspenso y escenas de acción por lo que te mantendrá al borde del sillón a lo largo de sus 6 capítulos.

Si aún no la viste, puedes acomodarte frente a tu televisor y darle play a “Day One” ya que de seguro no te arrepentirás.