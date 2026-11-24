Las plataformas de streaming continúan dominando las preferencias del entretenimiento actual y consolidándose como la principal ventana de consumo audiovisual a nivel mundial. Se puede decir, que los fines de semana han cambiado en muchos hogares gracias a plataformas como Amazon Prime.

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La inmediatez, los catálogos y las producciones de alto presupuesto, hacen de estas plataformas uno de los formatos más elegidos para disfrutar de series y películas en la comodidad del hogar.

Los mejores capítulos de Fallout

En medio de esa amplia oferta digital, Fallout logró posicionarse como uno de los títulos más vistos y celebrados de los últimos tiempos. La serie de Amazon Prime está inspirada en el clásico videojuego postapocalíptico y rápidamente consiguió atrapar tanto a los seguidores históricos de la saga como a espectadores que no conocían la franquicia.

Para poder dimensionar qué momentos de la serie resonaron con mayor fuerza entre la audiencia, resulta clave observar los registros de IMDb (Internet Movie Database), el mayor portal mundial de información y reseñas sobre cine y televisión. En este marco, con una calificación general de 8,3 sobre 10 para la ficción, a continuación se destacan cuáles son los tres mejores capítulos emitidos de Fallout según los votos de los fanáticos en IMDb:

“The Beginning” (Temporada 1, Episodio 8)

Puntaje: 8.9/10

El desenlace de la primera temporada lidera la tabla al entrelazar todos los arcos narrativos principales. El capítulo destapa los secretos detrás del estallido nuclear y el verdadero rol de Vault-Tec, dejando revelaciones contundentes y abriendo el camino rumbo a New Vegas.

“The Wrangler” (Temporada 2, Episodio 5)

Puntaje: 8.6/10

Es uno de los puntos culminantes de la segunda temporada, con la acción trasladada al Strip de New Vegas. La entrega equilibra escenas de alto voltaje frente a los peligrosos Deathclaws con un desarrollo decisivo en el vínculo entre Lucy y el Ghoul.

“The Handoff” (Temporada 2, Episodio 7)