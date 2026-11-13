Estos son los 3 mejores capítulos de Game of Thrones según IMDb

En la actualidad, las series y películas se han consolidado como una de las principales formas de entretenimiento en los hogares a nivel mundial. Gracias al auge de las plataformas de streaming, millones de espectadores dedican parte de su tiempo libre a sumergirse en fascinantes historias.

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Ante una oferta tan inmensa de títulos disponibles, la plataforma IMDb (Internet Movie Database) se ha convertido en una herramienta fundamental para los espectadores. Esto se debe a que funciona como un sistema de puntuación en el que millones de votos de usuarios y críticos sirven para analizar estas producciones.

En resumen, IMDb sirve como una guía para descubrir joyas ocultas, medir la recepción de un estreno y decidir qué producciones realmente valen la pena ver.

Los mejores capítulos de Game of Thrones

Si buscamos un ejemplo podemos citar a la serie Game of Thrones, la superproducción de HBO que ha revolucionado a todo el mundo. Con ocho temporadas, la serie se volvió un éxito arrollador y eso se ve reflejado en IMDb.

A continuación, te compartimos cuáles son los 3 mejores capítulos de Game of Thrones según las calificaciones de los usuarios en IMDb:

The Rains of Castamere (Temporada 3, Episodio 9)

Calificación: 9,9 sobre 10

Famoso por albergar el trágico y desgarrador suceso conocido como la “Boda Roja”, este capítulo cambió para siempre las reglas del juego en la televisión al dejar en claro que ningún protagonista tenía la vida asegurada.

Battle of the Bastards (Temporada 6, Episodio 9)

Calificación: 9,9 sobre 10

Celebrado por su impresionante escala de producción y su dirección cinematográfica, este episodio captura con crudeza el enfrentamiento definitivo entre Jon Snow y Ramsay Bolton por el dominio de Invernalia.

The Winds of Winter (Temporada 6, Episodio 10)