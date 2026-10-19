¿Por qué Apu desapareció casi una DÉCADA de Los Simpson? Explicación y reacciones a su regreso en la nueva temporada

Apu Nahasapeemapetilon hace su triunfal regreso a Los Simpson. El reconocido dueño del supermercado Kwik-E-Mart vuelve al universo de Springfield tras casi una década alejado de la serie animada, debido a las críticas por su representación de la cultura hindú. No obstante, todo cambió con el más reciente episodio del programa: The Revengening, un especial de Halloween emitido el pasado 18 de octubre y aquí te contamos todos los detalles.

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Así fue el regreso de Apu a Los Simpson tras más de una década

Si bien este personaje seguía apareciendo de manera esporádica, dejó de ser de las figuras principales de la serie. Sin embargo, todo cambió con el más reciente especial de Halloween, en el que Apu regresa bajo la premisa de querer vengarse de los habitantes de Springfield por haberlo olvidado. A lo largo del episodio, el personaje muestra su enojo al descubrir que todos siguieron con sus vidas sin notar su ausencia. De tal modo, su desaparición se volvió parte de la trama. Ante ello, Marge y el resto de los personajes le expresan su arrepentimiento.

Cabe mencionar que el regreso del personaje viene acompañado de una nueva voz: Sunil Malhotra, un estadounidense de ascendencia india, quién aceptó darle vida al personaje luego de que la serie prometiera abordarlo de manera respetuosa y no cómo solían hacerlo antes. Recordemos que, anteriormente, el encargado de darle voz era el comediante Hank Azaria.

¿Por qué Apu desapareció de Los Simpson por una década?

La ausencia de Apu estuvo relacionada con las críticas que recibió la serie en 2017 por la manera en la que este personaje representaba a las personas de origen indio y el acento que el actor Hank Azaria le daba al mismo. La polémica se desató luego del documental “The Problem with Apu”, en el que se cuestionaban los estereotipos en torno al personaje. Tras ello, la figura representativa de Kwik-E-Mart dejó de aparecer en la serie, por lo que su regreso ha elevado las expectativas entre los seguidores del programa.

Apu ha regresado a THE SIMPSONS:



Después de 10 años, ha vuelto a hablar en el episodio de esta noche. pic.twitter.com/onxe6RHRCR — Cartoons On The Moon (@CartoonsOTMoon) October 19, 2026

Reacciones al regreso de Apu a Los Simpson

El regreso de Apu fue tomado como una gran “victoria” entre los amantes de la serie, pues no se trata únicamente de recuperar a uno de los personajes más representativos de Springfield, sino también de reinventarlo para una nueva etapa. De acuerdo con fanáticos en redes sociales, esta es una de las “mejores decisiones” que han tomado los productores del programa en años. Bajo esta línea, se espera que la familia Nahasapeemapetilon tenga más presencia conforme avanza la nueva temporada.