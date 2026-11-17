A pocas horas de su esperado estreno, GTA 6 acaba de sorprender a todos al recibir 8 nominaciones dentro de los The Game Awards 2026, entre ellas Juego del Año, Mejor Dirección de Juego, Mejor Narrativa, Mejor Dirección de Arte, Mejor Banda Sonora y Música, Mejor Diseño de Audio, Mejor Acción/Aventura y Mejor Actuación, categoría en la que compite Manni L. Pérez por su interpretación de Lucia, lo consolidado a esta sexta entrega de Rockstar como uno de los títulos más esperados de todos los tiempos.

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De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Grand Theft Auto VI (GTA 6) lidera The Game Awards 2026 con 8 nominaciones. Estas nominaciones responden a la percepción anticipada del jurado especializado y por lo tanto, a las expectativas de la comunidad gamer.

Las 8 categorías en las que está nominado el GTA 6 dentro de los The Game Awards 2026

Juego del Año (GOTY)

Mejor Dirección.

Mejor Narrativa.

Mejor Dirección de Arte.

Mejor Banda Sonora y Música.

Mejor Diseño de Audio.

Mejor Actuación. Nominación individual para Manni L. Pérez por su interpretación en el juego (en el papel de Lucia).

Mejor juego de Acción / Aventura. Compite como el mejor exponente dentro de su género principal.

¿Dónde, cómo y a qué hora ver los The Game Awards 2026?

Será el jueves 10 de diciembre del año en curso cuando se celebre la entrega de los premios The Game Awards 2026, evento que contará con el Peacock Theater de Los Ángeles, California, como sede y que se espera comience en punto de las 18:30 horas (tiempo del centro de México).

Además, es importante destacar que es la primera vez que esta ceremonia contará con streaming de paga. No obstante, si lo que buscas es no perderte nada sobre el mundo de los videojuegos, puedes conocer la información más reciente por todas las redes sociales oficiales de Azteca 7.