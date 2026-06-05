Última hora: Se revela la causa de muerte de famoso actor de comedia famoso por la frase “¡Sí que se largue!”

En la última hora se dio a conocer la trágica muerte de Abraham Pérez, la cual generó diversas reacciones dentro de la comunidad digital, debido a la nostalgia que ha generado su partida, debido a que el humorista es ampliamente reconocido por su participación en programas de comedia y por la frase: "¡Sí que se largé¡

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¿Quién fue Abraham Pérez, el comediante que inmortalizó una de las frases más populares de los últimos años?

El actor y cómico Abraham Pérez fue un actor mexicano famoso por sus apariciones dentro del programa dirigido por Eugenio Derbez, con el personaje de “Licenciado Cortillo”, el cual, a pesar de su corta participación, apareciendo en las temporadas 2 y 3, ganó gran popularidad.

¿Cómo fue la triste partida del cómico Abraham Pérez?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, la triste noticia fue confirmada por la noche de este jueves 4 de junio, por el creador de contenido Omar Pardo, mejor conocido como Omar Crew, quien mantenía una estrecha relación con el actor y su familia.

"Amigo de tantos años, Abransito, mejor conocido como Lic. Cortillo, se nos adelanta. Toda una vida de conocernos, al igual que a su familia, a la que le deseamos pronta resignación", escribió.

A pesar de que hasta ahora no se ha señalado cuál fue el motivo oficial de la defunción, se ha revelado que el actor y cómico mantenía diversas afectaciones de salud relacionadas con la diabetes, además de enfrentar complicaciones que le habían provocado un deterioro físico importante en los últimos años. Aunque los detalles de su fallecimiento se han mantenido en familia, el impacto de su partida ha permeado en cientos de fanáticos que lo recuerdan.

El último adiós a Abraham Pérez

Tras darse a conocer la triste partida del cómico, su amigo y creador de contenido señaló: Ante la sorpresa de los seguidores, el creador de contenido compartió un emotivo segundo mensaje con una fotografía de ambos:

El actor Luis Manuel Ávila, también se hizo presente y declaró:

A través de su cuenta de Instagram, Ávila compartió la noticia del fallecimiento y, en una historia, escribió: “Triste noticia... Buen viaje, Abraham, descansa en paz”.

Tras la triste noticia, siento que las reacciones se han hecho presentes dentro de la comunidad digital; pese a sus pocos participantes dentro de la televisión de comedia, logró consolidarse como uno de los personajes más queridos de todos los tiempos.