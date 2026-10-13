El personaje de RJ Mitte iba a morir en Breaking Bad: la decisión que cambió su destino

RJ Mitte es uno de los personajes más importantes de la serie de Breaking Bad, ya que el papel de Walter White inicia en el mundo de las drogas con la finalidad de pagar el tratamiento médico de su hijo y lograr cierta estabilidad económica en la familia. Sin embargo, en la producción se tenía la idea de que el adolescente muriera al inicio.

Inicialmente, Vince Gilligan había considerado matar al personaje, haciendo que se cruzara trágicamente con alguna trampa explosiva o con un papel que formara parte de la violencia que vivía su padre en el negocio, pero la decisión fue cambiada totalmente, permitiendo que viviera hasta el final de la serie.

¿Por qué Vince Gilligan quería matar a Walter Jr.?

Fue en una reunión con todo el elenco por el décimo aniversario de la serie de Breaking Bad donde se explicó que la muerte del personaje de RJ Mitte, buscando que los hechos ocurrieran por alguien desagradable, pero la idea al ser leída por los guionistas decidieron descartar la posibilidad. Aunque nunca se mencionó la razón por la que el creador había considerado matar al personaje, se detalla que fue una mejor decisión.

¿Qué hizo que los guionistas descartaran la idea?

Se menciona que la decisión de los guionistas de negar, debido a que el escenario hubiera sido muy violento para la serie y que rompía con el sentido de la narrativa, incluso en su momento se le cuestiono al creador si se encontraba ebrio al dar la idea.

En especial al considerar que Walter Jr. formaba parte de esa lucha interna entre el bien y el mal para Walter White, creando una gran debate moral en el personaje principal.

¿Cómo terminó la historia de Walter Jr. en Breaking Bad?

¡Alerta de SPOILER! Recordemos que al final Walter Jr. interpretado por JR Mitte sobrevive a toda la serie, quien logra enterarse de todo el negocio de su padre y conoce que estaba involucrado en la muerte de su tío, negando a su padre mediante una llamada telefónica.

Para finalmente recibir la fortuna de su padre en su mayoría de edad y mudarse con su familia, dando fin a toda la trama de Breaking Bad con 5 temporadas, siendo una de las historias más aclamadas por el publico.